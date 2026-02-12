Un club din Superliga a ajuns în insolvență și riscă să nu mai primească licență

Oțelul Galați are probleme foarte mari, după ce magistrații de la Tribunalul Galați au decis, azi, intrarea în insolvență. Procedură ce a fost cerută de un fost jucător al clubului de la malul Dunării, Stiven Plaza.

Suma pe care a invocat-ul fotbalistul este de doar 11.250 de euro, dar a pus probleme „roș-albilor”, care trec prin dificultăți financiare. Între timp, conform unui anunț făcut azi, problema s-a rezolvat. Decizia este executorie, dar nu și definitivă. Verdictul a fost dat în ziua de 4 februarie, conducerea Oțelului a putut să facă recurs, iar datoria a fost achitată către fostul fotbalist. Acum, cazul va fi analizat și judecat de Curtea de Apel Galați.

Oficialii gălățeni au explicat care este situația, prin intermediul unui comunicat de presă. „SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunțată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în urma unei cereri formulate de un creditor.

Precizăm în mod ferm că obligația financiară care a stat la baza acestei cereri A FOST ACHITATĂ INTEGRAL DE CĂTRE CLUB.

Considerăm că, în aceste condiții, deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care clubul va exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii acestei situații”, au explicat cei de la Oțelul.

Administrator judiciar provizoriu a fost numită firma vasluiană ESTCONSULT IPURL, cea care s-a ocupat și de insolvența celor de la FC Vaslui, fostul club finanțat de Adrian Porumboiu.

Exista și riscul ca cei de la Oțelul să nu primească licența pentru sezonul viitor și să nu poată activa în Superliga. În această stagiune, gruparea gălățeană este pe poziția a 10-a a clasamentului cu 37 de puncte după 26 de etape.

Ieri, după înfrângerea de la „U” Cluj, scor 0-2, gălățenii au părăsit Cupa României.