Un celebru actor regretă că a fost dat afară din Las Fierbinți: „M-a luat gura pe dinainte. Acum aș fi fost plin de bani”

Iulian Postelnicu a jucat rolul profesorului Doru, un personaj care a prins la public. Regretele actorului sunt tardive, deoarece serialul Las Fierbinți se află deja la sezonul 23.

El a povestit că acum că ar fi fost plin de bani, dacă ar fi tăcut mai mult și ar fi fost mai puțin arogant.

„Am intrat şi în Las Fierbinţi, de unde am şi ieşit repede, după primul sezon, din vina mea. Regret, da, pentru că eram plin de bani acuma… Era o ramură foarte bună asta… Eu regret că am fost suficient de tâmpit încât să nu fiu deştept. Pentru că n-am ştiut să văd cum poate să crească proiectul în viitor şi m-am apucat eu să vorbesc că „Nu e, dom’ne, ce trebuie”, că „Nu e bine”. Nu e vorba despre libertate, Dragoş oferă libertate de exprimare. E vorba de un soi de aroganţă pe care am manifestat-o”, a spus actorul,

Iulian Postelnicu îi dădea lecții regizorului

Chiar dacă Postenicu nu mai face parte din distribuția Las Fierbinți, cariera lui a mers mai departe. El a reușit să obțină premiul Gopo, pentru „Cel mai bun actor în rol principal”, pentru producția „Oameni de treabă”.

Actorul a povestit că a început să îi dea lecții regizorului serialului, fapt ce i-a enervat pe cei din echipa de producție și l-au eliminat.

„Nu ştiu, să zică lumea. Sper că nu… Dar mai păţesc să mă duc aşa în nişte bătălii care sunt iluzorii şi rămân convins în ele. Şi chestia asta nu-mi serveşte nici mie şi de multe ori nu serveşte nici proiectului. Adică s-a întâmplat să nu ascult ce propun alţii sau ce-mi sugerează alţii şi nu funcţionează. Fiind o treabă de echipă, nu funcţionează atitudinea asta. E mult mai util pentru întreg, să îţi dai seama că tu eşti o parte din tot procesul şi că trebuie să asculţi, să încerci să vezi, să testezi ideea celuilalt. Şi dacă nu merge, vede şi celălalt. E mult mai util aşa, mai constructiv. Dar chestia asta am învăţat-o în timp, numai dând cu capul”, a conchis actorul, citat de Impact.