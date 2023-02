Un bebeluș a fost găsit sub ruinele din Turcia după 128 de ore de la producerea cutremurelor. Bilanțul morților a depășit 26.000

Echipele de salvare trimise în Turcia fac minune. Peste 5.000 de salvatori din toată lumea și 200 de câini au mers în țara afectată de cutremure pentru a ajuta autoritățile de la Ankara. Un bebeluș de două luni a fost scos de sub dărâmături la 128 de ore de la producerea cutremurului care a devastat sud-estul țării. Copilul a fost găsit în districtul Iskenderum, zona Hatay, una dintre cele mai afectat regiuni din Turcia.

Bebelușul de două luni a fost transportat de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Salvatorii caută în permanență oameni blocați sub clădirile prăbușite. Nu este singurul caz de acest gen. Echipele de salvare au găsit un cuplu blocat sub dărâmături după 129 de ore de la producerea cutremurului de 7,8 grade pe scara Richter. Aceștia se aflau sub o clădire prăbușită din provincia Adiyaman. Cuplul a fost transportat cu două ambulanțe la cel mai apropiat spital. Locuitorii din zonele afectate cer ajutorul autorităților pentru că aud voci de sub clădirile prăbușite, potrivit Digi24.

Bilanțul din Turcia și Siria crește de la o oră la alta

Ultimul bilanț actualizat aată că peste 26.000 de persoane au murit în urma seismelor din Turcia și Siria. Echipele de salvare caută supraviețuitori blocați sub betoane. Peste 5.700 de clădiri s-au prăbușit numai în Turcia după cutremurele produse în această săptămână. Ankara a dechis punctul de trecere de la Alican, granița cu Armenia, pentru a permite transportarea ajutoarelor umanitare. Acest punct de trecere a fost folosit ultima dată în 1988.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a mers în vizită în oraşul Sanliurfa din sud-estul ţării. El a transmis că echipele de salvare din Turcia au găsit aproxiamtiv 21.848 de corpuri neînsufleţite. Autoritățile siriene au raportat un bilanț de 3.553 de morți în țara lor, potrivit Agerpres. Un oficial al ONU a avertizat că bilanțul total al victimelor au putea să treacă pragul de 50.000 de persoane.