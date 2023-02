Echipa RO-ASUR a scos o femeie de 60 de ani de sub dărămăturile din Turcia. Operațiunile de salvare au durat nouă ore

Echipa de căutare-salvare a României trimisă în Turcia a participat la scoaterea de sub dărămături a unei femei în vârstă de 55-60 de ani. Femeia a fost blocată sub o clădire de nouă etaje care s-a prăbușit în urma cutremurelor care au devastat regiunea de sud-est a țării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis că victima era conștientă atunci când a fost predată echipajelor medicale. Echipele de salvare au săpat aproximativ nouă ore pentru a o salva pe femeie.

Autoritățile turce au îndemnat echipa de salvatori români RO-USAR să caute persoane sub dărămături și în afara sectorului repartizat inițial. În prima misiune la care a luat parte echipa din România, salvatorii au detectat cu ajutorul senzorilor acustici posibila prezență a unor supraviețuitori sub dărămăturile unei clădiri de nouă etaje. Operațiunile de salvare au durat câteva ore.

Echipa RO-USAR a salvat un tânăr de 16 ani prins sub dărămături

„Timp de câteva ore, operaţiunile de salvare au fost continuate de structurile naţionale, cu sprijinul echipei RO-USAR. Astfel, în această dimineaţă, în jurul orei 04.00 (ora locală), echipa de căutare-salvare a României a sprijinit autorităţile locale pentru extragerea unui supravieţuitor (o femeie în vârstă de 55-60 ani, conştientă, cooperantă) din cadrul clădirii rezidenţiale prăbuşite. Persoana a fost predată echipajelor medicale”, a transmis IGSU.

Femeia de 60 de ani nu este prima persoană pe care echipa de salvatori români au reușit să o scoată de sub dărămături. Echipa RO-USAR a a găsit un tânăr de 16 ani care era blocat sub o clădire prăbușită din cauza cutremurului de 7,8 grade. Misiunea de salvare a fost îngreunată deoarece în timpul săpăturilor un seism cu magnitutdinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs. Salvatorii români au avut nevoie de un excavator pentru a duce misiunea la bun sfârșit. Tânărul a fost predat medicilor aflați la fața locului. Salvatorii români au scos cinci persoane de sub dărămături până în acest moment.