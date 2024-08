Un bărbat și-a incendiat soția și copiii, apoi și-a dat foc

Bistrița-Năsăud. Dramă conjugală într-o familie din localitatea Nepos. Un bărbat și-a incendiat soția și copiii, în locuință. Pompierii au intervenit anunțați de unul dintre copii, la numărul de urgență 112.

Nenorocirea s-a petrecut pe fondul unei dispute conjugale. Bărbatul s-a certat cu soția sa, iar în urma conflictului a aruncat benzină în casă și a dat foc. Informația a fost confirmată de Inspectoratuluî de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud. Potrivit autorităților, în locuința incendiată se afla soția incendiatorului și cei trei copii ai familiei.

Poliția a fost sesizată prin numărul de urgență 112 cu privire la această dramă. Din primele informații, bărbatul ar fi aruncat benzină în camera în care se afla femeia și cei trei copii. A turnat benzină și pe el, după care a dat foc.

La faţa locului au fost mobilizate un echipaj de pompieri cu autospecială de stingere a incendiilor, două echipaje de prim-ajutor SMURD, autospeciala de transport victime multiple şi două elicoptere SMURD.

Soţia, bărbatul şi unul dintre copiii care se aflau în încăpere au suferit arsuri. Conform autorităților, femeia a suferit arsuri pe 90% din corp. De asemenea, unul dintre copii a suferit arsuri la picioare. Cei doi soți au fost transferați cu elicopterul SMURD la spitalul din Târgu Mureș, de unde s-a luat decizia să fie aduși la București.

Fetița a fost transferată la spitalul din Bistrița, urmând ca de acolo să fie dusă tot cu elicopterul SMURD la Brașov.

„Soţia am înţeles că e undeva la 90% cu arsuri şi chiar şi el are arsuri, nu ştiu în ce proporţie, şi are şi căile respiratorii afectate. La fetiţă am înţeles că undeva pe picioare (a suferit arsuri – n.r.), a fost transferată la Bistriţa şi de acolo urmează să fie transferată cu elicopterul la Braşov. Băiatul de 11 ani am înţeles că a sunat la 112”, a precizat şeful SVSU Feldru.