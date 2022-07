Justiția din România se confruntă cu o lipsă uriașă de personal. Gabrila Scutea: Deficitul de procurori atinge cote critice în ansamblul parchetelor

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Gabriela Scutea, a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Justiţiei în care afirmă că România se confruntă cu un deficit acut de procurori.

„Deficitul de procurori atinge cote critice în ansamblul parchetelor şi se menţine cronic în unele circumscripţii. Organizarea ierarhică a Ministerului Public ne oferă ca ultimă soluţie implicarea, în condiţii procedurale, a parchetelor ierarhic superioare în gestionarea volumului de cauze al parchetelor cu deficit de personal, prin preluarea cauzelor spre soluţionare“, a spus Gabriela Scutea, în mesajul său, potrivit Agerpres.

Situație critică

În unele Parchete din țară situația este chiar disperată. „Să privim realist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila care are asiguraţi patru procurori din 14 şi trebuie zilnic să găsească resurse pentru a ancheta cazurile de omor, evaziune fiscală, corupţie, pentru participarea la judecarea cererilor în materia protecţiei copilului şi privind măsurile preventive.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa este ocupat un post de procuror din 10. Mai mult decât atât, există judeţe în care deficitul este accentuat la toate nivelurile, astfel încât soluţionarea pe verticală sau orizontală a deficitului de personal nu mai este viabilă.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – instituţia care, pe lângă atribuţiile operative de soluţionare a dosarelor şi participare la judecată, desfăşoară multe activităţi de coordonare pentru întregul Minister Public şi de reprezentare în activităţi interinstituţionale – funcţionează cu 55% din posturile de procuror ocupate“, subliniază Gabriela Scutea.

Mult mai multă muncă

Procurorul general se arată convins că în fiecare parchet se doreşte, între altele, remedierea deficitului de personal. „În termeni uzuali, provocare are înţeles de progres. În termenii reali ai anului 2022, provocare înseamnă că trebuie să fim cu mult mai buni cu cât dificultăţile întâmpinate sunt mai frecvente sau mai mari.

În fiecare parchet, sunt convinsă că există un sentiment comun de reuşită: pentru o cauză deosebită (dificilă, complexă), pentru remedierea deficitului de personal, pentru un aspect de organizare internă care a simplificat munca, fie şi într-o proporţie mică, pentru un rezultat singular al unui coleg, dar care aduce apreciere profesională întregului colectiv.

Cele expuse în acest scurt mesaj în ziua reper a Justiţei oferă un stop-cadru pe instituţia Ministerului Public, care depune eforturi susţinute ca actul de justiţie să îşi atingă finalitatea”, a mai spus Gabriela Scutea.

Context internațional dificil

Procurorul general a ținut să menționeze că războiul din Ucraina este o provocare și pentru sistemul juridic și le-a mulțumit colegilor ei pentru eforturile pe care le depun.

„În vremuri cu provocări interne şi externe care îşi pun amprenta pe parcursul nostru zilnic, putem spune că am reuşit recuperări importante pentru sistemul judiciar. Ziua Justiţiei – 2022 este marcată într-un context internaţional fără precedent, determinat de războiul dinUcraina, care aduce provocări majore şi în plan judiciar. Infracţiuni de război şi contra umanităţii se săvârşesc lângă graniţa noastră şi am observat dinamica în care România a perfecţionat cadrul de cooperare cu Curtea Penală Internaţională, prin Legea nr. 44/2022. Afirmând o Europă a valorilor, asistăm la unul dintre cele mai atroce atacuri la adresa acestora, după ce am încercat, colectiv, să construim mijloace de acţiune bazate pe valori“, mai spune Gabriela Scutea în mesaj.