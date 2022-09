Un bărbat şi-a dat foc pentru că nu a vrut să plece la război. Imagini terifiante cu tânărul în flăcări. Video

Tânărul s-a ales cu arsuri pe 90% din suprafața corpului după nefericitul incident. Totul s-a întâmplat la mai puţin de o săptămână după ce preşedintele rus Vladimir Putin a decretat o mobilizare a 300.000 de oameni care să-i consolideze trupele prezente în Ucraina, ilustrând disperarea profundă care a cuprins o parte a societății ruse.

Tânărul, care a fost mobilizat, s-a dus în parcarea autogării din oraş, s-a stropit cu un lichid inflamabil şi şi-a dat foc. Publicaţia independentă Novaia Gazeta, care a difuzat imagini înregistrate de camere de supraveghere, scrie că victima are arsuri pe 90% din suprafaţa corpului.

„Stătea în drum, lângă autobuze. A luat foc şi a început să râdă şi să strige că nu vrea să se ducă în operaţiunea specială din Ucraina. Toate hainele i-au ars. Poliţia a venit imediat şi l-a luat mai târziu. A venit o ambulanţă”, declară un martor site-ului YA62.ru.

Manifestaţiile împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie, au rămas marginale, însă anunţarea uni mobilizări parţiale a precipitat evenimentele. Novaia Gazeta scrie că 54 de centre de înrolare militară şi clădiri administrative au fost incendiate de la începutul războiului, dintre care 17 în ultimele cinci zile. Un bărbat a deschis focul, luni, într-unul dintre aceste centre de recruitare, la Ust-Ilimsk, în regiunea Irkuţk, în Siberia, şi l-a rănit grav pe şeful centrului.

A man tries to commit self-immolation in Ryazan to avoid mobilization. He is reported to have been eventually saved and taken to a mental health facility after the incident pic.twitter.com/VmuWdld12a

— UkraineWorld (@ukraine_world) September 26, 2022