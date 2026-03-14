Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani dintr-un joc
- Raluca Dan
- 14 martie 2026, 09:59
Un bărbat din Iași, care s-ar fi prezentat drept agent imobiliar, a fost arestat preventiv după ce ar fi înșelat o persoană cu 128.000 de euro. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, el ar fi înlocuit banii reali cu bancnote dintr-un joc, suma reprezentând un comision pentru achiziția unei locuințe.
Bărbatul a profitat de neatenția victimei
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au transmis că întâlnirea dintre suspect și victimă a avut loc la sfârșitul lunii februarie, într-o unitate de cazare din municipiul Iași. Discuția s-a desfășurat în contextul unei tranzacții imobiliare.
Procurorii spun că bărbatul s-a oferit să verifice suma de bani care urma să reprezinte comisionul pentru contractul de vânzare-cumpărare al imobilului. Profitând de neatenția victimei, el ar fi înlocuit o mare parte din bancnotele autentice cu bancnote dintr-un joc.
„În acest context, sub pretextul verificării sumei de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, după ce a verificat suma de 135.000 euro care aparţinea persoanei vătămate, profitând de neatenţia acesteia, a înlocuit bancnotele autentice de 200 euro, în sumă totală de 128.000 euro, cu bancnote neautentice destinate jocurilor, lăsând la vedere suma de 7000 euro, bani reali”, au transmis procurorii.
Victima a verificat plicul și a descoperit bancnotele false
Anchetatorii au transmis că suspectul i-ar fi înapoiat victimei un plic transparent care conținea bancnote false. Deasupra și dedesubtul teancului ar fi pus bancnote reale, pentru a nu stârni suspiciuni.
A doua zi, victima a verificat plicul. „În ziua următoare, persoana vătămată a verificat plicul cu bani şi a constatat că în teancurile cu bani reali sunt introduse bancnote neautentice cu inscripţia Babylon”, a explicat sursa citată.
Bărbatul, arestat preventiv
Anchetatorii estimează prejudiciul din acest caz la 128.000 de euro.
Bărbatul a fost dus la Judecătoria Iași, iar magistrații au decis arestarea preventivă, acesta fiind cercetat pentru infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de articolul 244 din Codul penal.
