Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani dintr-un joc

Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani dintr-un jocPoliție. Sursa foto: Pixabay
Un bărbat din Iași, care s-ar fi prezentat drept agent imobiliar, a fost arestat preventiv după ce ar fi înșelat o persoană cu 128.000 de euro. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, el ar fi înlocuit banii reali cu bancnote dintr-un joc, suma reprezentând un comision pentru achiziția unei locuințe.

Bărbatul a profitat de neatenția victimei

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au transmis că întâlnirea dintre suspect și victimă a avut loc la sfârșitul lunii februarie, într-o unitate de cazare din municipiul Iași. Discuția s-a desfășurat în contextul unei tranzacții imobiliare.

Procurorii spun că bărbatul s-a oferit să verifice suma de bani care urma să reprezinte comisionul pentru contractul de vânzare-cumpărare al imobilului. Profitând de neatenția victimei, el ar fi înlocuit o mare parte din bancnotele autentice cu bancnote dintr-un joc.

„În acest context, sub pretextul verificării sumei de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, după ce a verificat suma de 135.000 euro care aparţinea persoanei vătămate, profitând de neatenţia acesteia, a înlocuit bancnotele autentice de 200 euro, în sumă totală de 128.000 euro, cu bancnote neautentice destinate jocurilor, lăsând la vedere suma de 7000 euro, bani reali”, au transmis procurorii.

Euro. Sursă foto: Freepik

Victima a verificat plicul și a descoperit bancnotele false

Anchetatorii au transmis că suspectul i-ar fi înapoiat victimei un plic transparent care conținea bancnote false. Deasupra și dedesubtul teancului ar fi pus bancnote reale, pentru a nu stârni suspiciuni.

A doua zi, victima a verificat plicul. „În ziua următoare, persoana vătămată a verificat plicul cu bani şi a constatat că în teancurile cu bani reali sunt introduse bancnote neautentice cu inscripţia Babylon”, a explicat sursa citată.

Bărbatul, arestat preventiv

Anchetatorii estimează prejudiciul din acest caz la 128.000 de euro.

Bărbatul a fost dus la Judecătoria Iași, iar magistrații au decis arestarea preventivă, acesta fiind cercetat pentru infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de articolul 244 din Codul penal.

