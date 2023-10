Și-a ucis soția pentru că aceasta a refuzat să participe la un reality show

Și-a ucis soția pentru un motiv stupid. Cuplul își renovase casa din Florida, pe care o considera o „groapă de bani”, și era în discuții pentru a participa la reality show-ul „Zombie House Flipping”.

Un bărbat din Florida este judecat deoarece și-a ucis soția pentru că aceasta a refuzat să participe la reality show-ul „Zombie House Flipping”

Tronnes credea că emisiunea va crește semnificativ valoarea casei lor. Cooper-Tronnes a fost sceptică în legătură cu această idee, ba chiar s-a ridicat și a plecat de la o întâlnire cu producătorii cu doar o săptămână înainte de moartea ei.

O crimă care a șocat la vremea respectivă. Și-a ucis soția cu un mobil terifiant

Cooper-Tronnes a fost descoperită moartă în casa lui Tronnes pe 24 aprilie 2018. Tronnes a susținut că soția lui a alunecat și a căzut în timp ce intra în baie. Cu toate acestea, primii respondenți au descoperit vânătăi pe gâtul ei și răni pe față, iar Cooper-Tronnes era complet uscată. Medicul legist a stabilit că femeia a murit ca urmare a strangulării și a unui traumatism cu un obiect contondent la cap.

Tensiunile din căsnicia soților Tronnes s-au extins dincolo de proiectul de renovare a casei. Cooper-Tronnes îl suspecta pe Tronnes că a moștenit milioane de dolari de la tatăl său. După ce a cumpărat casa lor din Florida cu 600.000 de dolari și nu a trecut-o pe Cooper-Tronnes în actul de proprietate, acesta a refuzat să contribuie financiar. Prietena lui Cooper-Tronnes, Melissa Burzinski, a declarat, la scurt timp după moartea sa, că nu-și putea da seama de ce el era atât de zgârcit. Tronnes a vrut să plătească doar o treime din chiria pentru casa lor anterioară, susținând că era una dintre cele trei persoane care locuiau acolo, alături de Cooper-Tronnes și de fiul ei mic dintr-o relație anterioară. De asemenea, Tronnes a refuzat să plătească pentru alimente sau bunuri de uz casnic.

Procurorii susțin că răposata a crezut că se căsătorește cu un milionar până când a descoperit că acesta a mințit în legătură cu moștenirea sa. De asemenea, ei susțin că cuplul s-a certat pentru că Tronnes ar fi mers la spa-uri și băi pentru a face sex cu alți bărbați. Procesul ar trebui să se încheie săptămâna aceasta.

