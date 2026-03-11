Social

Un bărbat din Constanța, condamnat din nou la închisoare. Individul a tâlhărit o femeie la scurt timp după ce a fost eliberat

Un bărbat din Constanța, condamnat din nou la închisoare. Individul a tâlhărit o femeie la scurt timp după ce a fost eliberat
Salim Selciuc, un bărbat din Constanța cunoscut de polițiști încă din perioada în care era minor, a intrat din nou în atenția autorităților la scurt timp după eliberarea din penitenciar. După ce a furat telefonul unei femei și a fost prins de polițiști, acesta a fost condamnat de Judecătoria Constanța la patru ani și șase luni de închisoare pentru tâlhărie.

Bărbatul a profitat de vulnerabilitatea victimei

În după-amiaza zilei de 23 august 2025, victima, diagnosticată cu tetrapareză spastică și încadrată în gradul I de handicap, stătea pe o bancă din fața unui bloc când a fost abordată de Selciuc.

Inițial, bărbatul a încercat să înceapă o conversație și a întrebat-o pe femeie dacă are cont de Facebook și dacă ar dori să se cunoască. După ce aceasta a refuzat, el s-a îndepărtat, însă a revenit după aproximativ zece minute. Profitând de faptul că victima nu se putea apăra, i-a smuls telefonul mobil, un iPhone 14 evaluat la aproximativ 2.000 de lei, apoi a fugit printre blocuri.

Telefon

Sursa foto: Freepik

Persoana care a cumpărat telefonul a predat dispozitivul poliției

La aproximativ treizeci de minute după furt, un prieten al victimei a trimis un mesaj de alertă prin sistemul iCloud al telefonului. Mesajul a fost văzut de persoana care cumpărase dispozitivul de la hoț, pe stradă, în schimbul unei sume de bani.

După ce a realizat că telefonul provenea dintr-o infracțiune și fusese furat de la o persoană cu dizabilități, cumpărătorul a contactat familia victimei și, de asemenea, a predat dispozitivul poliției.

Bărbatul, condamnat definitiv la patru ani și șase luni de închisoare pentru tâlhărie

Mai târziu, polițiștii l-au identificat și l-au reținut pe Salim Selciuc. Magistrații Judecătoriei Constanța l-au condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru tâlhărie.

Decizia a rămas definitivă după ce Curtea de Apel Constanța a respins apelul depus de inculpat.

