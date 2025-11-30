Un bărbat a crezut că a găsit aur, dar roca s-a dovedit a fi un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani

Un bărbat din Maryborough, Victoria, a crezut că a găsit o pepită de aur, însă roca s-a dovedit a fi un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani. Descoperirea a fost publicată în Proceedings of the Royal Society of Victoria.

În 2015, David Hole, un locuitor din Maryborough, Victoria, a crezut că a găsit o pepită de aur în Maryborough Regional Park. El a petrecut ani întregi încercând să o spargă, convins că ascunde aur.

În realitate, roca nu era aur, ci un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani. Descoperirea sa a fost publicată în Proceedings of the Royal Society of Victoria, relevând că meteoritul a călătorit miliarde de ani prin univers înainte de a ajunge pe pământ.

În mai 2015, David Hole, în timp ce căuta aur lângă Maryborough, Victoria, a dat peste o rocă densă și neobișnuită în argilă galbenă, la aproximativ 2 kilometri de oraș. Roca măsura 38,5 cm lungime și 14,5 cm lățime și înălțime, iar curios de greutatea și aspectul ei, a continuat să o examineze.

În 2018, nesigur de natura rocii misterioase, Hole a dus-o la Muzeul Victoria pentru analiză. Specialiștii au confirmat că nu era aur, ci un meteorit rar, iar geologul Dermot Henry a remarcat că aspectul său „scobit și modelat” indica trecerea prin atmosfera Pământului.

Analizele au confirmat că meteoritul descoperit de David Hole este un H5 chondrit obișnuit, format în mare parte din fier și unul dintre cele mai vechi și simple tipuri de meteoriți cunoscute. În interior, cercetătorii au identificat chondrule, picături cristalizate de metal care oferă informații despre formarea timpurie a Sistemului Solar.

Descoperirea este extrem de rară pentru Victoria, fiind doar al 17-lea meteorit înregistrat în stat și al doilea cel mai mare chondrit descoperit. Datarea cu carbon sugerează că roca a ajuns în zonă între 100 și 1.000 de ani în urmă, iar observații de meteori între 1889 și 1951 ar putea corespunde perioadei acestei descoperiri.