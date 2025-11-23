Cercul de Foc al Pacificului, inima instabilă a Planetei. În epicentrul celor mai periculoși vulcani

Indonezia și Japonia au fost lovite în ultimele zile de erupții vulcanice puternice. Vulcanul Semeru, de pe insula Java din Indonezia, a erupt de zece ori, forțând autoritățile să evacueze joi peste 900 de persoane. În Japonia, vulcanul Sakurajima din peninsula Osumi a erupt pe 16 noiembrie. Ambii vulcani fac parte din Cercul de Foc al Pacificului, o zonă geologică în formă de potcoavă, marcată de activitatea vulcanică și seismică intensă.

Cercul de Foc este o zonă geologică extinsă, format dintr-un lanț de vulcani și zone cu activitate seismică ridicată, situate de-a lungul marginilor Oceanului Pacific. Aproximativ 90% din toate cutremurele de pe planetă au loc în această zonă, iar 75% dintre vulcanii activi ai Pământului se găsesc aici, potrivit National Geographic.

Deși numele sugerează un cerc perfect, Cercul de Foc are de fapt forma unei potcoave lungi de 40.000 de kilometri. Lanțul de 452 de vulcani se întinde de la extremitatea sudică din America de Sud și continuă de-a lungul coastei Americii de Nord. Cercul traversează Strâmtoarea Bering, trece prin Japonia și ajunge până în Noua Zeelandă.

Cercul de Foc al Pacificului este rezultatul mișcării plăcilor tectonice. Plăcile tectonice sunt părți din scoarța terestră care se potrivesc ca piesele unui puzzle, dar nu stau fixe. Acestea se mișcă constant deasupra unui strat de rocă solidă și topită numit mantaua Pământului. Uneori, plăcile se ciocnesc, se îndepărtează sau alunecă una pe lângă cealaltă, iar majoritatea activității tectonice din Cercul de Foc se concentrează exact în aceste zone active.

Materialul dens din mantaua Pământului se transformă în magma ușoară care urcă spre suprafață, formând, de-a lungul a milioane de ani, un lanț de vulcani activi numit arc vulcanic. În Cercul de Foc există și puncte fierbinți, regiuni profunde din manta de unde căldura urcă spre suprafață și ajută la topirea rocilor, creând magma care poate străpunge scoarța terestră.

Majoritatea vulcanilor activi se află pe marginea sa vestică, de la Peninsula Kamceatka din Rusia, prin Japonia și Asia de Sud-Est, până în Noua Zeelandă, unde Muntele Ruapehu, parte din Arcul Vulcanic Taupo, erupe minor anual și major aproximativ la fiecare 50 de ani, ridicându-se la 2.797 de metri înălțime.

Krakatoa, sau Krakatau în limba indoneziană, este vulcanul responsabil pentru una dintre cele mai devastatoare erupții din istoria omenirii. Situată în Strâmtoarea Sondelor, între insulele indoneziene Sumatra și Java, insula Krakatoa era înainte de cataclismul din 1883 un mic arhipelag format din trei insulițe, Panjang, Sertung și insula principală Krakatoa.

Erupția din 1983 a fost catastrofală, după ce patru explozii colosale au distrus aproape în totalitate insula și au emis coloane de cenușă de până la 80 de kilometri înălțime. Valurile tsunami de peste 30 de metri au distrus insulele învecinate, iar zgomotul exploziilor a fost auzit până la 4.800 de kilometri distanță. Astăzi, Anak Krakatau, un vulcan mai mic, continuă să fie activ, cu erupții de mici proporții și scurgeri de lavă care cresc conul vulcanic cu câțiva centimetri pe săptămână.

Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani ai Japoniei, este un simbol al orașului Kagoshima. Sakurajima fumegă constant, iar erupțiile minore au loc de mai multe ori pe zi. Situat în mijlocul Golfului Kagoshima, vulcanul are o înălțime de 1.117 metri și o circumferință de aproximativ 50 de kilometri, fiind cel mai impresionant punct turistic din zonă. Înaintea erupției puternice din 1914, Sakurajima era o insulă în golful Kagoshima, dar fluxul masiv de lavă a creat legătura actuală cu Peninsula Osumi.

Muntele Fuji, cel mai înalt și renumit munte al Japoniei, este un vulcan activ și simbolul spiritual al țării. Ultima sa erupție a avut loc în 1707, iar poziția sa la punctul de întâlnire a plăcilor tectonice Amur, Okhotsk și Filipine îl situează într-o zonă geologică extrem de sensibilă la cutremure. Considerat un simbol cultural și spiritual, de-a lungul anului, în jurul muntelui au loc numeroase festivaluri care includ muzică și dans tradițional, parade și spectacole de artificii, creând o atmosferă magică pentru turiști.