International Breaking news

Un avion militar rus s-a prăbușit în Ivanovo. Șapte persoane se aflau la bord

Comentează știrea
Un avion militar rus s-a prăbușit în Ivanovo. Șapte persoane se aflau la bordAntonov An-22. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Un avion militar rusesc de tip Antonov An-22 s-a prăbușit marți în regiunea Ivanovo, situată la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova, anunță Ministerul Apărării de la Moscova. Potrivit autorităților, aeronava efectua un zbor de testare, după lucrări de reparații, când s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Momentan, nu există informații oficiale despre soarta echipajului.

Un avion militar rus s-a prăbușit în Ivanovo

„În timpul unui zbor de testare, în urma unor lucrări de reparații, un avion de transport militar de tip An-22 s-a prăbușit. Aeronava a căzut într-o zonă nelocuită”, a transmis Ministerul Apărării.

O echipă de salvatori s-a deplasat către locul accidentului pentru a verifica dacă există supraviețuitori și pentru a evalua pagubele. Surse neoficiale, sub protecția anonimatului, au declarat pentru Tass că la bordul aeronavei s-ar fi aflat șapte persoane, însă datele oficiale nu au fost confirmate până în prezent.

Antonov An-22

Antonov An-22 . Sursa foto Captură video

Antonov An-22, unul dintre cele mai mari avioane

Antonov An-22, cunoscut și sub numele de „Antei”, este unul dintre cele mai mari avioane de transport din lume și este folosit în special pentru misiuni logistice și transportul echipamentelor grele. Avioanele de acest tip trec prin controale tehnice stricte, iar incidentele de acest fel sunt extrem de rare, ceea ce face acest accident deosebit de semnificativ pentru armata rusă.

Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
Atenție de unde cumpărați kendama! Luna cadourilor plină de țepe
Atenție de unde cumpărați kendama! Luna cadourilor plină de țepe
Mașină poliție

Sursă foto: Pixabay.com

Ce spun autoritățile

Ministerul Apărării a subliniat că prăbușirea nu are legătură cu operațiunile militare din Ucraina și că zborul era unul de testare și nu o misiune activă. „Este vorba despre un zbor de rutină pentru evaluarea aeronavei după reparații, nu despre o misiune de luptă”, a declarat un oficial militar, sub protecția anonimatului.

În aceste momente, autoritățile locale, împreună cu echipele militare, lucrează pentru a ajunge la locul prăbușirii și a stabili cauzele exacte ale incidentului. Zona izolată în care s-a prăbușit avionul ar putea limita pagubele materiale, însă starea echipajului va fi cunoscută doar după intervenția echipelor de salvare.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:43 - Vizita lui Borius Pistorius în România a fost anulată din cauza problemelor de sănătate
16:36 - Stare de urgență în Lituania. Ce trebuie să știe cetățenii moldoveni înainte de a călători
16:23 - Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
16:16 - Atenționare MAE pentru români: Posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate în Japonia
16:05 - Meghan s-a răzgândit și ar vrea să își viziteze tatăl de care nu i-a păsat până acum
15:55 - Birocrația, legislația stufoasă și lipsa digitalizării, marile probleme ale sectorului public. Ce nemulțumiri au buge...

HAI România!

Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale