Un avion militar rus s-a prăbușit în Ivanovo. Șapte persoane se aflau la bord

Un avion militar rusesc de tip Antonov An-22 s-a prăbușit marți în regiunea Ivanovo, situată la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Moscova, anunță Ministerul Apărării de la Moscova. Potrivit autorităților, aeronava efectua un zbor de testare, după lucrări de reparații, când s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Momentan, nu există informații oficiale despre soarta echipajului.

„În timpul unui zbor de testare, în urma unor lucrări de reparații, un avion de transport militar de tip An-22 s-a prăbușit. Aeronava a căzut într-o zonă nelocuită”, a transmis Ministerul Apărării.

O echipă de salvatori s-a deplasat către locul accidentului pentru a verifica dacă există supraviețuitori și pentru a evalua pagubele. Surse neoficiale, sub protecția anonimatului, au declarat pentru Tass că la bordul aeronavei s-ar fi aflat șapte persoane, însă datele oficiale nu au fost confirmate până în prezent.

Antonov An-22, cunoscut și sub numele de „Antei”, este unul dintre cele mai mari avioane de transport din lume și este folosit în special pentru misiuni logistice și transportul echipamentelor grele. Avioanele de acest tip trec prin controale tehnice stricte, iar incidentele de acest fel sunt extrem de rare, ceea ce face acest accident deosebit de semnificativ pentru armata rusă.

Ministerul Apărării a subliniat că prăbușirea nu are legătură cu operațiunile militare din Ucraina și că zborul era unul de testare și nu o misiune activă. „Este vorba despre un zbor de rutină pentru evaluarea aeronavei după reparații, nu despre o misiune de luptă”, a declarat un oficial militar, sub protecția anonimatului.

În aceste momente, autoritățile locale, împreună cu echipele militare, lucrează pentru a ajunge la locul prăbușirii și a stabili cauzele exacte ale incidentului. Zona izolată în care s-a prăbușit avionul ar putea limita pagubele materiale, însă starea echipajului va fi cunoscută doar după intervenția echipelor de salvare.