Un angajat din stafful auxiliar al Festivalului SAGA, prins cu substanțe interzise. Record de dosare pentru deținere și consum de droguri. Doi tineri au murit

Un angajat de la SAGA Festival, din zona restaurante, este cercetat penal după ce oamenii legii l-au prins cu substanțe interzise. În cele două zile ale faimosului festival de muzică electronică, organele de ordine au deschis 77 de dosare de deținere și consum de substanțe ilicite.

Sâmbătă seară, doi tineri s-au stins din viață după o supradoză, iar alți trei se află intubați în stare gravă la spital în urma consumului de droguri. Angajatul din stafful evenimentului deținea o cantitate mică de droguri, pentru consumul propriu, potrivit gandul.ro.

Festivalul SAGA

Peste 30.000 de persoane au participat atât vineri seară cât și sâmbătă seară la festivalul de muzică tehno SAGA, ce se desfășoară în perioada 3-5 iunie pe Arena Națională din București. Autoritățile au deschis peste 77 de dosare penale care vizează consumul sau traficul de droguri, 39 de persoane au avut probleme medicale, 5 sunt la spital în stare gravă. Doi tineri au decedat din cauza substanțelor interzise.

Surse din poliție au precizat că mulți tineri au intrat în stop cardio – respirator după ce au consumat substanțe interzise.

Doi tineri au decedat

Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a ajuns la Spitalul Sfântul Pantelimon în șoc cardio-respirator și a fost declarat decedat în ambulanță, a confirmat pentru Gândul.ro Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Un al doilea tânăr, care era la Terapie Intensivă, la secția de toxicologie a Spitalului Pantelimon, ar fi decedat sâmbătă.

Apropiații acestora au declarat că cineva le-a pus substanțe interzise în pahar.

„Amfetaminele, metamfetaminele, cocaina, ele vor accelera ritmul cardiac, predispun la apariția tulburărilor de ritm, la unii pacienți pot să determine chiar infarct miocardic. Toate sistemele sunt date peste cap, inima bate cu mai mare viteză, sângele pulsează mai puternic… Un astfel de tânăr poate să danseze 4-5 ore fără întrerupere, nu are nevoie să se hidrateze, nu are nevoie să mănânce, are o stare de energie inepuizabilă”, a explicat Radu Țincu, medic toxicolog pentru observatornews.ro.