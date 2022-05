Adolescenții sunt în mare pericol. Rata de deces din cauza supradozelor de droguri a crescut dramatic

Crest a spus că fiica ei a fost găsită moartă în dormitorul său, în iulie 2020. Cauza morții a fost o supradoză accidentală. Mai mult, femeia spune că fiica ei s-a luptat cu dependența, fiind în proces de recuperare de peste un an. „Am fost în pandemie și izolarea, cred, a avut un factor important”, a spus aceasta, în legătură cu moartea fiicei sale.

Dublarea numărului de morți din cauza supradozei

Potrivit unui studiu publicat de Journal of the American Medical Association, supradozele mortale în rândul adolescenților aproape s-au dublat, de la 492 în 2019, la 954 în 2020. Au crescut cu încă 20% în 2021. George Youngblood, care a lucrat cu Teen and Family Services din Houston, a declarat că pandemia de Covid-19 a afectat sute de copii din toată țara, în același mod în care s-a întâmplat și cu Lydia.

„Cu cât ne izolăm copiii fără a putea face toată învățarea social-emoțională de care aveau nevoie, cred că criza de sănătate mintală a devenit atât de acută. Au experimentat anxietate și depresie”, a spus Youngblood.

Youngblood a spus că numărul de copii din programul de informare pentru Teen and Family Services s-a dublat după începerea pandemiei. „Pentru semestrul de toamnă, doar într-unul dintre districtele noastre școlare, am văzut aproape 600 de copii în criză, ceea ce a fost o creștere față de numărul de dinainte de pandemie în acea școală de 350”, a spus Youngblood.

Riscul de supradoză

Institutul Național pentru Abuzul de Droguri a constatat că drogurile devin din ce în ce mai mortale. „A existat o creștere uriașă a pastilelor pe bază de rețetă fabricate ilegal care conțin fentanil, dintre care cel puțin 30% au doze care pot ucide pe cineva”, a spus directorul institutului, dr. Nora D. Volkow. „Credem că acesta ar putea fi unul dintre factorii care îi pune pe adolescenți la un risc mai mare de mortalitate prin supradoză.”

Anul trecut, numai sectorul Vamal din El Paso a confiscat de șase ori cantitatea de fentanil pe care a confiscat-o în 2018. Săptămâna trecută, președintele Biden a lansat prima Strategie Națională de control a drogurilor, axată pe dependența netratată și pe traficul de astfel de substanțe. Oficialii federali au spus că aproximativ două treimi din supradozele de droguri din ultimul an au fost legate de fentanil, potrivit Fox News.