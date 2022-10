Un analist militar susține că un tren încărcat cu arme nucleare circulă prin centrul Rusiei

Un analist militar polonez independent a tras un semnal de alarmă, identificând un tren care se deplasează aparent prin centrul Rusiei, încărcat cu camioane, ca aparținând celei de-a 12-a direcții principale a forțelor armate ruse, care este implicată în depozitarea, transportul, întreținerea și eliberarea de arme nucleare, relatează The Guardian.

Afirmația vine în contextul în care Putin și înalții oficiali de la Kremlin au declarat că Rusia va folosi toate forțele de care dispune pentru a apăra teritoriile ucrainene anexate, pe care Kremlinul, dar aproape nimeni altcineva, nu le recunoaște.

Konrad Muzyka a declarat într-un mesaj publicat pe Twitter că mișcarea trenului nu înseamnă neapărat că se fac pregătiri pentru utilizarea nucleară. Acesta a spus că ar putea fi doar mai multe semnalizări, sau ar putea fi vorba de antrenamente sau de manevre de război obișnuite.

This „another train with military equipment” is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO

