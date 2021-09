Un altfel de front: Secțiile ATI sunt pline. Zeci de pacienți sunt puși pe listele de așteptare. „Nu mai facem față, suntem depășiți”

În Capitala României, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Pantelimon, 50 de pacienți au fost puși pe listele de așteptare, iar asta în ciuda faptului că în curtea instituției sanitare a fost instalat și un cort. Situația epidemiologică se înrăutățește, iar medicii spun că sunt depășiți de situație, în contextul în care cifrele sunt mult mai critice decât în valul trei al pandemiei de coronavirus.

Tragedia de la Sfântul Pantelimon. „Așteaptă șanse pentru a lupta pentru propriile vieți!”

„În momentul de față, unitățile de primiri urgențe sunt efectiv ca pe front. UPU Sf. Pantelimon are 45 de locuri, inclusiv cortul din curte, dar sunt 50 de pacienți care așteaptă. Ce așteaptă? Șanse pentru a lupta pentru propriile vieți! 18 sunt de terapie intensivă și așteaptă eliberarea unor locuri cât mai repede, iar 21 au nevoie de oxigen și așteaptă să fie transferați pe secțiile cu O2. Da, este foarte grav ce se întâmplă! Personalul medical luptă alături de pacienți pentru dreptul acestora la viață”, a postat, duminică, pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

În noaptea de duminică spre luni, situația s-a înrăutățit și în Craiova, unde, la Spitalul Clinic Județean de Urgență toate locurile de la ATI au fost ocupate. Aici sunt internați, în prezent, și doi copii. 30 de pacienți așteptau, duminică, în izolatorul Unității de Primiri Urgențe (UPU) pentru a se elibera un loc.

Medicii sunt copleșiți. „Nu am atins astfel de cifre în valul 3”

„Nu am atins astfel de cifre în valul 3. Suntem copleșiți. A trebuit să iau decizia de a deschide vechea UPU, chiar dacă nu am făcut recepția lucrărilor, pentru a muta acolo 8 pacienți ventilați. Am adunat toate ventilatoarele, monitoarele, injectomatele pe care le mai aveam disponibile și le-am dus acolo. Încercăm să nu lăsăm niciun pacient fără oxigen”, a declarat Laurențiu Ivanovici pentru Gazeta de Sud. „Practic, avem 52 de pacienți de ATI, deși raportăm 22 pentru că atâția sunt internați efectiv în secția de terapie”, a precizat directorul spitalului.

Tot duminică, la Iași, la Terapie Intensivă mai era disponibil un singur pat, după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă, secția a fost pusă în fața unei provocări semnificative.

„Vom ajunge să fim obligați să decidem pe cine tratăm”

„Nu mai facem faţă, suntem depăşiţi. Iar de la începutul săptămânii creşterea este chiar alarmantă. Valul patru va fi foarte greu, cazurile sunt mult mai multe, nu mai este frica de la început, iar acum toată lumea – şi cei gravi şi cei mai puţini gravi – vor la spital. Cazurile sunt multe şi am remarcat că sunt şi mult mai grave, sunt foarte mulţi tineri în această situaţie, tineri nevaccinaţi”, a declarat, cu câteva zile în urmă, Simona Ivaşcu, managerul SAJ Iaşi pentru Ziarul de Iași.

„Vom ajunge să fim obligaţi să decidem pe cine să tratăm şi pe cine nu, la fel ca în Italia. Asta a fost maximum la ATI!”, a declarat Vasile Cepoi, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Iași.

Numărul pacienților cu forme severe și foarte agresive de COVID-19 a crescut și la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara.

„Din păcate, în fiecare zi crește numărul pacienților care ajung la spital cu forme foarte severe de boală, cu afectare pulmonară de peste 60-70 și uneori chiar și de 80 la sută și care, fără suport respirator, fără oxigen suplimentar, nu supraviețuiesc”, a declarat prof. dr Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Dr. Victor Babeș Timișoara pentru Opinia Timișoarei.