Mari chinuri pentru unii pacienți care s-au infectat și au ajuns la ATI. „Nu m-am gândit că e nevoie să mă vaccinez”

Mulți români au avut mari probleme după ce s-au infectat cu coronavirus. Pentru a trece cu bine peste boală au necesitat spitalizare și chinuri foarte mari, pe care nu le vor uita curând. Unii au recunoscut că nu s-au vaccinat, iar această decizie pare să fi fost una neinspirată, ținând cont de chinurile prin care au trecut.

Declarații ale unor pacienți care nu s-au vaccinat și au ajuns la ATI

„Pur și simplu nu am avut grijă de mine mai mult. Nu am făcut vaccinul. Pur și simplu am zis că nu mi se întâmplă mie.(…) După patru zile de stat în casă, nu am mai putut să respir, am avut tensiunea mare și am ajuns unde sunt acuma (n.r – la secția ATI)”, a povestit un bărbat în vârstă de 46 de ani pentru Antena 3.

Un tânăr, în vârstă de 20 de ani, se află într-o stare foarte proastă, după ce s-a infectat. „Este un pacient de 20 de ani care a venit în terapie intensivă în urmă cu 15 zile cu saturație extrem de mică, cu un efort important respirator. În urmă CT-ului am descoperit o afectare pulmonară de peste 90%.

Încearcă din răsputeri să lupte, alături de noi. În momentul acesta este epuizat, a lucrat împreună cu kinetoterapeutul nostru. Vom vedea ce va fi pe parcurs.(…) Este greu pentru el, are episoade de anxietate, atacuri de panică”, a declarat un medic pentru sursa citată.

„Am trecut de trei valuri, m-am protejat cum am putut mai bine și am considerat că dacă am trecut de trei valuri și nu am pățit nimic pot să trec mai departe.

„Am 50% capacitatea pământului afectat foarte mult”

Sunt un om sănătos, nu am boli și am crezut că pot face ce am făcut și în primele dăți și nu mai m-am dus să mă vaccinez.

Nu m-am gândit că ar fi nevoie pentru mine. M-am gândit că vaccinul ar fi pentru cei care au într-adevăr niște boli să îi ajute să facă o fază mai ușoară. Nu am crezut că eu voi face față așa dificil.

Am 50% capacitatea pământului afectat foarte mult. Habar nu am de unde am luat, dar mă gândesc că este atât de ușor de luat acest virus încât nu mai trebuie să stai față în față cu cineva și îl iei fără să îţi dai seama”, a spus o pacientă.