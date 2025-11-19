Ultimul pilon al Liniei Vulcănești–Chișinău a fost ridicat. Proiectul energetic strategic ajunge la 99% realizare Video

Republica Moldova. Construcția uneia dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale Republicii Moldova – Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău, a ajuns în etapa finală, lucrările fiind executate în proporție de aproximativ 99%. Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești – Chișinău, numită și Linia independenței energetice, a fost instalat în seara zilei de 18 noiembrie, marcând avansul spre încheierea lucrărilor de construcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova Security Forum, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău.

Aceste verificări vor include inspecții mecanice și electrice, testarea tensiunilor, analiza comportamentului conductorilor în sarcină și validarea echipamentelor instalate pe toată lungimea traseului de 157 de kilometri.

Și lucrările la stațiile de transformare avansează într-un ritm accelerat. Datele prezentate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) arată că Stația Electrică Chișinău 330 kV se apropie de finalizarea instalării echipamentului primar, ajungând la un progres total de circa 78%. La Vulcănești, unde este dezvoltată stația de 400 kV, lucrările de extindere au depășit pragul de 58%, fiind deja montată integral structura metalică și pregătită instalarea echipamentelor principale.

Potrivit UCIPE, aceste rezultate sunt consecința unei munci coordonate, extinse, care „în spatele fiecărui pilon și fiecărui kilometru de conductor ascunde luni de planificare, autorizări, exproprieri, logistici complexe și testări ale materialelor”.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că avansarea proiectului este un rezultat comun, realizat în ciuda numeroaselor scepticismuri inițiale.

„Ieri, practic la 10 luni de la preluarea mandatului, am reușit ridicarea ultimului pilon al liniei. Mulți considerau imposibil ca acest proiect să fie dus la capăt în termenele stabilite. Acum suntem în punctul în care componenta de linie este finalizată, iar lucrările de testare urmează să înceapă”, a subliniat ministrul, prezentând progresele la Forumul de Securitate 2025.

Ministerul Energiei precizează că ultimele proceduri administrative pentru închiderea lucrărilor sunt în desfășurare. Procesul de conectare etapizată la rețea se va întinde pe o perioadă de până la 60 de zile. În acest interval, fiecare componentă tehnică, de la transformatoare și izolatoare până la protecțiile de sistem, va fi monitorizată în timp real pentru a confirma stabilitatea și siguranța funcționării.

După validarea tuturor parametrilor, întreaga infrastructură va putea fi pusă în exploatare. Oficialii menționează că aceste etape sunt standard pentru infrastructura critică energetică și sunt esențiale pentru fiabilitatea noii interconectări.

Linia Vulcănești–Chișinău traversează 35 de localități din opt raioane, are o lungime totală de 157 de kilometri și va putea transporta până la 630 MVA — echivalentul a peste jumătate din consumul național în perioadele de vârf. Importanța acestei infrastructuri este strategică, întrucât va crește semnificativ capacitatea de import și stabilitatea energetică a țării.

Proiectul face parte din programul Băncii Mondiale pentru dezvoltarea sistemului electroenergetic, având un buget de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane sunt destinate construcției liniei aeriene.