Ultimele informații în cazul incendiului de la Constanța: Copiii și-au recunoscut faptele. 24 de apartamente puse la dispoziția locatarilor

UPDATE: Copiii în vârstă de 13 și 15 ani, care se aflau în zona parcării subterane a blocului din Constanța, și-au recunoscut faptele în fața organelor de poliție, transmite Antena 3. Totul a izbucnit din joacă, susțin cei doi.

Minorul în vârstă de 15 ani poate să răspundă în fața legii, conform Codului de Procedură Penală. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie supus vineri, 17 decembrie, unei expertize astfel încât autoritățile să stabilească dacă avea discernământ la momentul la care a izbucnit incendiul.

Știre inițială: Cei doi copii care se aflau în zona parcării subterane a blocului afectat de flăcări au fost identificați. Minorii sunt acum suspecți în cazul incendiului de la Constanța. Camerele de supraveghere au surprins la ora 00.45 de minute și 2 secunde cum doi indivizi se plimbau spre zona de exterior a subsolului blocului, ulterior parcarea luminându-se; la ora 00.46 de minute și 33 de secunde este surprinsă ceea ce a fost raportată ca fiind o explozie, iar la 5 secunde după deflagrație, copiii fug.

Copiii care se plimbau lângă parcare au fost identificați

Unul dintre copii este în vârstă de 13 ani, în timp ce al doilea are 15 ani, potrivit ultimelor informații. Minorii se află în prezent în custodia organelor de poliție, care îi audiază cu privire la cele întâmplate.

„Nu pare a fi o mână criminală. Există posibilitatea să fie doar o joacă”, a transmis prim-procurorul adjunct din cadrul Parchetului Constanţa, joi, 16 decembrie, într-o intervenție televizată la Antena3.

Dacă se vor lua măsuri preventive sau nu, rămâne de văzut. Cert este că minorul în vârstă de 15 ani poate să ajungă să răspundă în fața legii, dacă va fi găsit vinovat, potrivit Codului de Procedură Penală. Cercetările cu privire la incendiul de la Constanța continuă, agenții de poliție realizând anchete pentru distrugere prin incendiere și vătămare corporală din culpă.

24 de apartamente pentru locatarii rămași fără locuințe

Amintim că opt persoane, dintre care două erau minore, au fost transportate la instituții sanitare pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, mulți dintre locatari suferind atacuri de panică văzând cele ce aveau loc chiar sub ochii lor. 37 de mașini au fost arse și 150 de apartamente au fost afectate de flăcările ce s-au extins rapid.

Peste 250 de oameni au fost evacuați din bloc, aceștia rămânând fără locuințe chiar în pragul sărbătorilor de iarnă. O parte dintre aceștia au transmis presei că urmează să locuiască pentru o perioadă cu rudele lor, în timp ce de alții ar trebui să se îngrijească administrația locală. Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a oferit ultimele detalii în acest sens.

„Acțiunea noastră este pe două direcții. Pe o direcție este ca cei care nu au unde să fie cazați în perioada următoare să le găsim locuri de cazare. Prin Direcția Generală de Asistență socială, luăm legătura cu domniile lor – de altfel, eu m-am și întâlnit acum la primărie, am ieșit dintr-o întâlnire cu locatarii de acolo – și le punem la dispoziție, până acum am descoperit 24 de apartamente.

Dacă necesarul va fi mai mare, vom căuta soluții ca oamenii care efectiv n-au unde să locuiască, pentru că unii mai merg pe la rude, pe la părinți, dar cei care nu au unde să locuiesc să putem să îi cazăm în condiții omenești, civilizate, cu tot ce trebuie, cu toate utilitățile. Acesta este primul nivel al preocupării noastre”, a transmis primarul Vergil Chițac, joi seară.

Primarul Constanța: „Trebuie să refacem instalațiile apă-canalizare, alimentare cu energie electrică și cu gaz”

A doua prioritate a administrației locale este refacerea blocului astfel încât oamenii să poată reveni cât de repede posibil în apartamentele lor. În legătură cu modalitatea în care va avea loc reperarea clădirii, dat fiind faptul că blocul era anterior anvelopat cu polistiren, primarul a transmis că în acest caz există două paliere de discuție.

„Din perspectiva mea, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să refacem instalațiile vitale, și anume apă-canalizare, alimentare cu energie electrică și cu gaz. Ce vorbiți dumneavoastră e vorba de anveloparea exterioară. Este o etapă ulterioară. Oamenii ca să poată să revină în casele lor trebuie să aibă apă, canalizare, energie electrică și gaz.

Sunt utilități vitale, or din perspectiva aceasta eu am luat legătura și cu Regia Autonomă Județeană de Apă, care se va ocupa de refacerea instalației de apă și de canalizare, cu Distrigaz, și am găsit o soluție prin care – acum trebuie și ajutorul cetățenilor, al asociației de proprietari – o firmă specializată agreată de ei și de ANRE să vină să le facă o verificare la instalația de gaz, evident, comparativ cu proiectul care există, și să vadă exact ce lucrări trebuie făcute, și de asemenea la instalația de energie electrică”, a spus primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, într-o intervenție televizată la B1TV.