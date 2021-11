Piața imobiliară. În ce țară poți să-ți cumperi cel mai repede un apartament

Piaţa imobiliară şi preţurile apartamentelor raportate la salariu s-au modificat în capitalele din Europa Centrală, potrivit ultimei cercetări realizate de portalul ungar Ingatlan.com, care a examinat, pe baza datelor oficiale, câţi ani sunt necesari pentru a achiziţiona o casă dintr-un salariu mediu la Budapesta, Praga, Bratislava, Varşovia şi la Bucureşti.

În urma cercetării, portalul Ingatlan.com a constatat o corelaţie interesantă. De exemplu, în al doilea trimestru al acestui an, un apartament cu o suprafaţă de 50 de metri pătrați la Praga sau la Bratislava a costat peste 50 de milioane de forinţi, în timp ce preţul de achiziţie a unui apartament similar în Varşovia a fost puţin peste 42 de milioane de forinţi, iar la Budapesta, 36 de milioane de forinţi. În Capitala Ungariei poate fi cumpărat un apartament cu o suprafaţă de 50 metri pătraţi timp de 8,5 ani dintr-un salariu mediu net, la Praga este nevoie de 8,6 ani, iar în Varşovia de 8,8 ani.

Pița imobiliară. În câți ani poți să-ți cumperi un apartament în București dacă ai un salariu mediu

La Bratislava, timpul mediu de economisire este de aproximativ 11 ani. Din datele cercetării a mai rezultat că, deși prețul pe metru pătrat este cel mai mic în Capitala României (un apartament cu o suprafaţă de 50 de metri pătraţi costă 28,5 milioane de forinți), în București un apartament poate fi cumpărat timp de peste nouă ani dintr-un salariu mediu net.

Aşa cum în Ungaria şi în celelalte ţări din Grupul de la Visegrad, în ultimii trei ani salariile au crescut, însă au crescut şi preţurile de pe piața imobiliară, într-un ritm diferit, ceea ce a condus la modificarea ordinii anterioare. Din cauza pandemiei cu noul coronavirus s-au diminuat intenţiile de achiziţie ale străinilor, dar şi ale celor din Ungaria, însă pe termen lung capitalele din Europa Centrală vor fi din nou atractive, a declarat László Balogh, expert economic, referindu-se la tendinţele constatate pe piaţa imobiliară.

László Balogh a mai precizat că în comparaţie cu situaţia din 2018, locuinţele s-au scumpit în toate capitalele amintite în raport cu salariile. Faţă de situaţia de atunci, acum aproape peste tot este nevoie de un efort de cel puțin jumătate de an sau un an în plus pentru achiziţionarea unui apartament cu o suprafaţă de 50 de metri pătraţi, dar dintre capitalele amintite, la Budapesta poate fi achiziţionat un apartament în cel mi scurt timp. (Rador)