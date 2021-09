Ultima alergie provocată de Covid-19 le îngrozește pe femei. Asta ne mai lipsea

Conform jurnaliștilor de la BBC, oamenii de știință cercetează în prezent modul în care boala ar putea reprograma sistemul nostru imunitar, așa cum se întâmplă și cu alte boli. Printre reacțiile alergice semnalate se numără erupțiile cutanate și arsurile.

În acest context, cei care lucrează în saloanele de coafură au fost sfătuiți de liderii sindicali să efectueze teste alergologice pentru a evita să fie acționați în instanță de cliente și clienți. Conform sursei citate, acele teste se efectuează cu 48 de ore înainte de vopsirea părului, conform BBC.

Astfel ar putea evitate problemele legate de ultima alergie provocată de temuta boală infecțioasă care a afectat omenirea. Amintim că o expertă britanică a semnalat recent o problemă legată de tulburările menstruale după vaccinarea împotriva Covid-19. Amintim că tulburările intervenite în ciclul menstrual nu figurează pe lista efectelor secundare comune după vaccinarea antiCovid-19.

Totuși, Victoria Male, specialistă în domeniul reproducerii umane de la Imperial College London, este convinsă că o legătură „este plauzibilă şi ar trebui investigată″.

Male a completat că schimbările intervenite în ciclul menstrual sau apariţia unor hemoragii vaginale după vaccinarea antiCovid-19 sunt de „scurtă durată″. Tot ea a precizat că majoritatea femeilor chestionate despre această problemă au semnalat că au revenit la normalitate la următorul ciclu.

Într-un comentariu publicat recent de The British Medical Journal, experta a notat că „nu există dovezi″ care să arate că vaccinarea afectează fertilitatea. Până în luna septembrie 2021, au fost raportate peste 30.000 de cazuri despre tulburări de menstruaţie.

Instituția care s-a ocupat de centralizarea datelor a fost Agenţia de reglementare a medicamentelor şi produselor medicale din Marea Britanie (MHRA).

Reprezentanții MHRA au dezvăluit că datele „nu susţin o legătură″ între schimbările intervenite în ciclul menstrual şi vaccinarea antiCovid-19. Sursa citată arată că numărul cazurilor semnalate este relativ scăzut.

Chiar și așa, Victoria Male a considerat că modul de culegere a datelor „îngreunează obţinerea unor concluzii ferme″. Experta a mai completat că tulburări menstruale au fost semnalate atât pentru vaccinurile bazate pe ARN mesager, cât şi pentru cele folosind adenovirus.

În opinia ei, asta arată că „dacă există o conexiune, este mai degrabă rezultatul răspunsului imunitar la vaccinare, decât la componenta specifică a vaccinului″. Un studiu a demonstrat apariţia de tulburări menstruale la un sfert dintre femeile infectate cu SRAS-CoV-2.

