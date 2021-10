Uitați de divorț! S-a aflat cum își trăia Anamaria Prodan viața la 17 ani, în regimul Ceaușescu

Amintim că în urmă cu două zile, după depunerea actelor de divorț, despre iubita lui Laurențiu Reghecampf, cancan.ro nota că este directoarea unei companii care derulează afaceri pe axa China-România. De asemenea, internauții aflau că deține o diplomă în management și a început facultatea în Dubai (n.r. – oraș în care Anamaria Prodan și Reghecampf au avut la moment dat un apartament).

Ulterior, ea și-a finalizat studiile în România. Mai mult, bruneta senzuală ar avea și un master în Mediul de Afaceri, obținut la Cambridge. Așa cum spunem, coincidență sau nu, presa tabloidă a preluat în acest weekend un interviu pe care Anamaria Prodan l-a acordat jurnaliștilor de la spynews.ro în iulie 2021.

Astfel, a fost readus în prim-plan faptul că Anamaria Prodan a absolvit Școala Centrală (n.r. – fostul liceu de Filologie-Istorie „Zoia Kosmodemianskaia), după care a urmat cursurile Facultății de Drept și Relații Internaționale.

Totodată, fata Ionelei Prodan (n.r. – celebra cântăreață de muzică populară, decedată la 16 aprilie 2018) a studiat pianul timp de 15 ani. În plus, „Prodanca″ se ocupă de mai mulți ani de gestionarea contractelor unor fotbaliști din România, dar și din străinătate.

Acces la visul interzis în regimul Ceaușescu

„Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu. Eram şi la 17, 18 ani, când a venit Revoluţia. Eu deja plecam dinainte. Tot business-ul și începuturile mele au fost în America.

Acolo am învăţat business, dar singură. Eu am început singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni. Tatăl meu mi-a zis de mică că dacă sunt deşteaptă, alţii trebuie să mă urmeze pe mine. Am început cu un business funny.

Am cumpărat maşinuţe din alea de băgai 20 de cenţi şi cădeau bomboane. Luam o pungă de bomboane. Gândeşte-te câte bomboane sunt într-o pungă de M&M! Dădeam pe ea cam 2 dolari. Pentru 25 de cenţi, picau 5 bombonele. Dacă nu am dezinfectat la aparatele alea… Că nici nu voiam să angajez pe nimeni.

Averea făcută în SUA

(…) Era în 1997, în America… Aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari, iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa.

Gândeşte-te ce profit am avut în câţiva ani. Ce afacere să ai să ai asemenea profit? Când am înţeles că se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca. Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă″, spunea Anamaria Prodan pentru spynews.ro în iulie 2021.

Revenind la celebrul divorț, amintim că evz.ro a publicat în exclusivitate primele poze cu Reghecampf și noua iubită.