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UE vrea să fie pregătită pentru un război până în 2030, dar dependența de SUA persistă

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UE vrea să fie pregătită pentru un război până în 2030, dar dependența de SUA persistăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană (UE) este mai bine pregătită pentru un eventual conflict militar decât înainte de invazia rusă în Ucraina, însă obiectivul de a atinge până în 2030 o capacitate de apărare suficientă pentru a susține independent un război de mare intensitate rămâne dificil de realizat. Este concluzia unui raport al Curții Europene de Conturi, care avertizează asupra fragmentării sistemelor naționale și a dependenței de Statele Unite.

UE, încă nepregătită de război

„Atingerea pregătirii de apărare în UE până în 2030 rămâne o provocare”, a declarat Marek Opioła, membru al Curții Europene de Conturi și responsabil de analiza politicii europene de apărare.

Raportul arată că statele membre au crescut cheltuielile militare cu 79% între 2020 și 2025, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia și al eforturilor de a îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO.

În pofida acestor investiții, industria europeană nu reușește încă să acopere toate necesitățile. UE a livrat Ucrainei un milion de cartușe în noiembrie 2024, dar cu opt luni peste termenul stabilit inițial.

Dependența de SUA și alți furnizori externi

O altă problemă este dependența de furnizorii din afara blocului comunitar. Între februarie 2022 și iunie 2023, 78% dintre achizițiile militare realizate de guvernele UE au provenit din afara Uniunii, iar SUA au reprezentat 63% din total.

Auditorii consideră că fragmentarea industriei de apărare și cooperarea insuficientă dintre state pot duce la cheltuieli duplicate și la menținerea unor lacune în capacitățile militare.

fabrica armament

fabrica armament © Iryna Kazlova Airspa | Dreamstime.com

Totodată, politica europeană de reducere a dependenței externe intră uneori în conflict cu necesitatea de a obține rapid echipamente. Ucraina solicită în prezent o derogare de la regulile „Buy European” pentru achiziționarea unor interceptoare Patriot americane, folosind finanțarea europeană de 90 de miliarde de euro.

Ce vrea să facă UE

Potrivit lui Opioła, astfel de achiziții pot fi justificate în situații urgente, însă Europa trebuie să aibă în paralel un plan pentru dezvoltarea propriilor capacități strategice.

Obiectivul pentru 2030 presupune, în viziunea auditorilor, nu doar investiții mai mari, ci și o capacitate europeană de a susține independent un conflict de intensitate ridicată.

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