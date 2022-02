Ucraina se află sub amenințare! Rușii fac manifestări de forță la graniță

Autoritățile de la Moscova susțin că nu își doresc să invadeze Ucraina, iar desfășurarea de forțe militare de la frontieră este doar un exercițiu militar cu echipament real. Totuși, Occidentul consideră că puterea militară concentrată la granița cu Ucraina este mult prea mare pentru un exercițiu. Rusia având pregătită aproape 70% din puterea militară de care crede că ar avea nevoie pentru o invazie la scară largă a Ucrainei și trimite mai multe grupuri de batalioane tactice la granița cu vecinul său.

Tensiunile dintre Rusia și Occident cresc de la o zi la alta. În timp ce NATO și SUA trimit forță militară în statele aliate, pentru a fi pregătiți în cazul unui posibil atac, Rusia nu stă cu mâinile în sân. În ultimele două săptămâni, numărul grupurilor de batalioane tactice în regiunea graniței a crescut iar vineri acesta a ajuns, de la 60, la 83. Surse oficiale SUA susțin că forța militară concentrată de Rusia nu se oprește aici. Alte 14 grupuri de batalioane sunt în tranzit.

Americanii studiază îndeaproape posibilitatea unui posibil atac și susțin că cel mai prielnic moment ar fi la jumătatea lunii februarie, dacă ne luăm după condițiile meteorologice. Pentru a putea înainte fără probleme cu echipamentul terestru, rușii au nevoie de un teren înghețat. Potrivit oficialilor de la Casa Albă, condiții favorabile tranzitul unităților rusești mecanizate pe teren accidentat vor fi până șa finalul lunii martie.

Oficialii americani care au făcut aceste estimări au preferat să rămână sub protecția anonimatului și nici nu au furnizat dovezi pentru a susține informațiile cu privire la forțele rusești și un posibil atac.

Corespondentul BuzzFeed News în Ucraina, Christopher Miller, a publicat pe Twitter o serie de noi imagini din satelit cu trupe rusești în Belarus – în Yelsk, Rechitsa și aeroportul Luninets.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. 📸: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 5, 2022