Ucraina, dispusă să înceapă negocieri de pace cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin

Cu toate acestea, ucrainenii nu vor să poarte negocieri cu actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin. De asemenea, mai întâi trupele ruse trebuie retrase de pe front. Mesajul lui Podoliak a fost transmis pe pagina sa de Twitter.

Acesta vine în contextul în care un articol din Washington Post a susținut că administrația Biden s-a „săturat” de război și că este cazul ca Ucraina să semnaleze deschiderea de a negocia cu partea adversă.

„Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziţia noastră de negociere este cunoscută şi deschisă”, a scris Mihailo Podoliak, după care a adăugat că mai întâi Rusia ar trebui să-şi retragă trupele din Ucraina.

„Putin este pregătit? Evident nu. Prin urmare, suntem constructivi în decizia noastră: vom vorbi cu următorul lider (al Rusiei)”, a subliniat Podoliak, reconfirmând practic poziţia preşedintelui Volodimir Zelenski, care a emis un decret prezidenţial prin care a interzis negocierile cu actualul lider de la Kremlin, potrivit News.ro.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022