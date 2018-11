Țuțuianu AMENINȚĂ! Detalii BOMBĂ despre IDENTITATEA celui care l-a înregistrat: „Probabil că în zilele următoare...”

Adrian Ţuţuianu, cel care a apare într-o serie de înregistrări bombă, care i-au adus și excluderea din PSD, în urma ședinței Comitetului Executiv al partidului, a declarat că are un cerc de patru persoane care ar fi putut să-l înregistreze.





Mai mult, Țuțuianu precizează că cel care l-a înregistrat își va dezvălui singur identitatea:

„Organizarea a făcut-o Codrin Ştefănescu, lângă el fostul deputat Radu Popa şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Oprea de la Dâmboviţa. Cine a avut tehnică, pentru că a fost o tehnică specială, montată pe cineva, urmează să identificăm. Eu am un cerc de patru persoane. Probabil că în zilele următoare, prin gesturi, prin atitudini, persoana care m-a înregistrat îşi va dezvălui singură identitatea. Toate înregistrările au fost duse de la partid la România TV. Nu eu am adus ceva în spaţiul public legat de modul în care m-am exprimat pe probleme care ţin de activitatea partidului şi a Guvernului. Când am spus de – partid de maimuţe - nu am vrut să jignesc pe nimeni. Eu am spus că ne-am comportat ca un partid de maimuţe şi aveam în vedere modul absolut incorect faţă de normele democratice în care am acceptat cu toţii ca preşedintele Dragnea să plece la Palatul Cotroceni cu un candidat la prim-ministru pe care niciunul nu îl ştiam. Aşa ceva nu am pomenit în istorie”, a spus Adrian Ţuţuianu.

Adrian Țuțuianu a avut o primă reacție după votul de excludere, spunând că nu și-a propus niciodată să ascundă probelemele din PSD.

„Nu am văzut astăzi decât așa timid pe cineva să condamne faptul că un om este înregistrat în interiorul PSD și acele discuții care sunt totuși într-o structură de partid sunt aduse în piața publică de niște oameni care vor să strice lucrurile într-o organizație.Nu mi-am propus niciodata sa ascund anumite lucruri care nu merg. Am avut nemultumiri legate de programul de guvernare si ceea ce nu am reusit sa facem pentru damboviteni”, a spus Țuțuianu.

