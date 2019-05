Strategia care va încheia dominația lui Dragnea și a PSD-ului. Un nume greu a făcut dezvăluirea momentului: „Mai sunt doar două săptămâni!”

Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu este încrezător că majoritatea PSD-ALDE va deveni istorie la doar două săptămâni după alegerile europarlamentare.





Vicepreședintele Pro România, senatorul Adrian Țuțuianu, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că este foarte sigur că va avea loc o schimbare a majorității PSD-ALDE din Parlament dacă formațiunea condusă de Victor Ponta va obține la alegerile europarlamentare în jur de 8-10 procente.

„După data de 26 mai există riscul ca majoritatea parlamentară PSD-ALDE să nu mai existe. Riscul ăsta depinde de rezultate. Dacă Pro Romania face un scor de 8%-10%, vă asigur că în două săptămâni vom asista la o nouă majoritate în Parlament. Este de prevăzut că UDMR ar putea să nu mai susțină demersurile lui Liviu Dragnea.”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Amintim și declarațiile lui Țuțuianu despre mandatul lui Dragnea în fruntea partidului:

„Primul an a fost un an bun, Dragnea are capacități organizatorice pe care nu poate să i le conteste nimeni, programul prezentat în campanie este bun, campania a condus-o bine, dar, după momentul câștigării alegerilor i s-a părut că este pe cai foarte mari și își poate permite orice. Cei doi ani sunt ani, ultimii, în care Dragnea a condus partidul doar în funcțiie de interesele personale, s-a schimbat foarte mult, nu îl mai recunosc, îl cunosc de foarte multă vreme, a fost preşedinte de CJ când era ministrul Dezvoltării, era alt om, astăzi nu mai are niciun fel de legătură cu cel care era acum patru ani.”, a declarat Țuțuianu.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, candidat la alegerile europarlamentare, spune că, dacă rezultatele scrutinului pentru Parlamentul European vor arăta o scădere a PSD, prioritară ar trebui să fie schimbarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaţilor. El mai arată că parlamentarii PSD și ALDE nu merg nici spre PNL, nici spre USR, astfel că cei care l-ar vrea dat jos pe Dragnea ar trebui să voteze cu Pro România.

