Țuțuianu dă CĂRȚILE pe FAȚĂ. DECLARAȚIILE care DINAMITEAZĂ PSD. Ce a fost, de fapt, la CEx. „Totul a fost premeditat”

Adrian Țuțuianu a decis să povestească ce s-a întâmplat la faimoasa ședință CEx. Adrian Țuțuianu a declarat că „PSD - partid de maimuțe”, atunci când i-a criticat într-un limbaj foarte aspru pe unii dintre miniștrii guvernului Dăncilă, fapt care i-a deranjat extrem de tare pe colegii săi.





„Era un vot pe care eu l-am anticipat, sigur, cu două - trei excepţii, l-am anticipat de duminică, de dinainte de Comitetul Executiv Naţional, s-au făcut tot felul de lucruri în stilul cunoscut, s-au împărțit funcții, la acest Comitet Dragnea și-a asigurat în continuare o tutelare excesivă a organismului de conducere curentă a activității partidului”, a spus Țuțuianu într-un interviu pentru Digi24, referitor la numărul de voturi privind excluderea sa din partid.

Întrebat dacă se pot cumpăra ușor oamenii în PSD, Țuțuianu a declarat: „Chestiunea nu este dacă se cumpără sau nu oameni în PSD, oamenii sunt oameni cu multe calități, cu multe defecte, indiferent de partidul din care fac parte, unii se gândesc că e bine să aibă o funcție astăzi, pentru că mâine nu se știe dacă se mai poate să aibă o astfel de oportunitate, unii nu au curajul să exprime un punct de vedere tranșant cu liderul partidului, dar fac discuțîi pe la colțuri, deci, sunt situații diferite care au generat de foarte multă vreme o dezbatere formală, pentru că dezbaterea adevărată în care te duci cu curaj și spui ce gândeşti și liderul preia anumite mesaje fără să creadă că, dacă spui ceva, ești împotriva partidului, deci, astfel de discuții nu prea au mai avut loc.”

Adrian Țuțuianu a mai punctat că Dragnea că se face vinovat de un mod discreționar de a conduce partidul.

„Am spus în scrisoarea respectivă, după părerea mea Dragnea se face vinovat de un mod discreționar de a conduce partidul, am trecut prin trei guverne, am schimbat 3 premieri în 2 ani, nenumărați miniștri, de unii nici nu ne mai aducem aminte, calitatea oamenilor aduși în guvern a fost sub capacitatea acestui partid de a produce resursa umană de nivel guvernamental. (...) Dragnea are o vulnerabilitate juridică ce trage în jos partidul, astăzi partidul este sub 30 la sută, nu mai știm pe unde este exact, cel puțin la sondajul pe care l-am prezentat în Comitetul Executiv în urmă cu 2 luni, pierderea a 17 procente din electoratul care ne-a votat în 2016, după doi ani de guvernare, cu măsuri apreciate de populație, în contradicție cu ce facem partidul scade din cauza liderului”, a mai spus Țuțuianu.

În ceea ce privește înregistrările apărute în spațiul public, Țuțuianu acuză că totul a fost premeditat.

„Totul a fost premeditat, sunt înregistrări din mai multe întâlniri din organizația Dâmbovița, erau înregistrări și dintr-o ședință a Comitetului executiv Județean și astăzi mi s-a transmis prin intermediari că și discuția pe care am avut-o aseară cu primari, membrii Biroului Județean a fost transmisă în direct. Am spus, foarte bine, dacă s-a transmis în direct este încă o dovadă că este un atac concertrat împotriva mea dirijat de conducerea centrală. V-am spus că cel care a organizat această mizerie este Codrin Ștefănescu secondat de un fost deputat PPDD care își propune să facă carieră în PSD dar nu vaa reuși -Radu Popa, de Oprea, provenit din securitate. Mai am de identificat, înregistrările au fost duse la un post TV concurent de la partid.”, a spus Țuțuianu.

Pagina 1 din 2 12