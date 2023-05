Tururi ghidate în zona Petricani din Parcul Național Văcărești. Bucureștenii se vor plimba într-o nouă arie naturală

Zona Petricani se numără printre cele zece propuneri de viitoare arii naturale urbane din București. Florin Stoican, preşedintele Asociaţiei Parcul Natural Văcăreşti (APNV) a declarat că primul tur ghidat a fost organizat pentru un grup de elevi. Ei putut să descopere diferințele dintre mai multe specii de arbori, dar și să recunoască păsările. Stoican a mai adăugat că sunt mai multe școli din București care au cerut ca elevii să beneficieze de acest tur ghidat. Primăria Sectorului 2 a contribuit la igienizarea pădurii și lacului din Parcul Național Văcărești.

„Sunt experienţe de descoperire, de cunoaştere şi de învăţare despre biodiversitatea urbană. (…) Până acum, am încercat să scoatem la lumină zona, să adunăm gunoaiele. Am construit o potecă, pentru că acolo era un fel de junglă, zona nepătrunsă şi acum am început să o deschidem publicului. Am avut un grup de copii de la Liceul Goethe, cu care am petrecut două ore acolo. I-am ajutat să învețe despre biodiversitate, despre locurile acestea abandonate aparent, dar pe care natura le-a recâştigat şi pe care noi acum vrem să le redăm şi folosinţei oamenilor”, a declarat Stoican.

Un traseu tematic va fi organizat în Parcul Național Văcărești

APNV face demersuri pentru amenajarea unui traseu tematic care să aibă zece panouri informative despre flora și fauna zonei. De asemenea, urmează să fie dezvoltat un program constant de vizite, iar oamenii să fie ghidați de voluntari sau specialiști. Grupurile interesate de o vizită pot solicita și în prezent organizarea unor astfel de tururi. Stoican a declarat că în zona Petricani există trei zone diferite, o pădure, un lac și o pajiște. În această zonă există aproapre 100 de specii de păsări pe care vizitatorii le pot vedea cum se comportă în habitatul lor.

„Este foarte interesant, cel puţin în zona Petricani. E şi o pădure, un rest, de fapt (…) chiar în faţa sediului Romsilva. Şi între ele, între această pădure şi lac, e o pajişte, una dintre pajiştile cel mai bine păstrate cu caracter natural din Bucureşti. O pajişte unde găseşti foarte multe flori din flora spontană şi foarte multe insecte, fluturi şi o grămadă de mici animăluţe pe care le poţi descoperi prin iarbă”. Cinci din cele zece propuneri de viitoare arii naturale urbane au fost deja documentate în cadrul unui demers al Reţelei Naţionale a Ariilor Naturale Urbane.

Zonele din București care pot să devină arii naturale

Proiectul are drept scop înființarea a 18 arii naturale urbane în zece orașe din România. Președintele APNV a mai adăugat că a mers cu specialiști în zonă și au realizate liste cu specii de flori și faună. De asemenea, au fost făcute și propuneri de măsuri de management și alte studii pentru ca autoritățile să ia măsuri favorabile conservării naturii.

„Documentaţiile sunt în faza de a fi puse pe masa autorităţilor. E vorba de Primăriile de sector aici. E o zonă la Primăria Sectorului 1, Pădurea Băneasa, cunoscută de toată lumea. E o zonă la Primăria Sectorului 6, vărsarea Dâmboviţei în Lacul Morii, la Chiajna. Şi mai sunt încă trei zone care sunt în curtea Sectorului 2 – sunt trei lacuri de pe Colentina, inclusiv Petricani, dar mai sunt Valea Saulei şi Lacul Dobroeşti”, a mai spus Florin Stoican pentru Agerpres.