Turnul Eiffel, închis din cauza grevei generale din Franța

Turnul Eiffel a fost închis pentru vizitatori din cauza unei greve naționale organizate de principalele federații sindicale din Franța. Mii de oameni au protestat joi, 2 octombrie, în peste 200 de orașe și localități, acuzând guvernul de tăieri bugetare și solicitând creșterea impozitelor pentru persoanele cu venituri mari, notează CBS News.

Manifestarea face parte dintr-un nou val de proteste declanșat luna trecută, pe fondul tensiunilor politice tot mai puternice și al disputelor privind proiectul de buget.

În capitala Franței, mii de protestatari – angajați, pensionari și studenți – au pornit joi după-amiază într-un marș din Piața Italiei, manifestând împotriva politicilor economice ale guvernului. La intrarea în Turnul Eiffel, un anunț afișat pentru turiști explica închiderea monumentului din cauza grevei și transmitea scuze pentru disconfortul creat.

Reprezentanții sindicatelor îi cer premierului Sébastien Lecornu să retragă măsurile bugetare propuse de fostul guvern, care includ înghețarea ajutoarelor sociale și alte măsuri de austeritate. În opinia lor, aceste decizii ar reduce și mai mult puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici și a clasei de mijloc, motiv pentru care solicită o taxare suplimentară a celor mai bogați.

Lecornu, numit prim-ministru în urmă cu o lună, nu a făcut încă public planul bugetar complet și nici nu și-a anunțat echipa ministerială, lucru așteptat în zilele următoare. Parlamentul, puternic divizat, urmează să dezbată proiectul de buget până la sfârșitul anului.

Lidera confederației sindicale CGT, Sophie Binet, a declarat joi că valul actual de proteste reflectă o nemulțumire socială fără precedent. „E adevărat, este pentru prima dată când avem trei zile de greve și proteste într-o lună, fără guvern și fără buget. Asta arată nivelul de furie socială”, a spus aceasta.

Invitată la postul BFM TV, Binet a explicat motivele declanșării manifestațiilor: „Pentru că simțim că acum se iau deciziile importante și vrem să fim auziți.”

Conform datelor publicate de France 24, aproximativ 600.000 de persoane au participat la greve și proteste în toată Franța, iar Prefectura Poliției din Paris a raportat o prezență de circa 24.000 de manifestanți în capitală.

Potrivit companiei naționale de căi ferate SNCF, circulația trenurilor de mare viteză s-a desfășurat normal joi, însă mai multe linii regionale au înregistrat întârzieri și întreruperi parțiale. În capitală, metroul a funcționat aproape de programul obișnuit, deși trenurile destinate navetiștilor au circulat cu o frecvență redusă.

Mișcarea de protest a fost susținută și de profesori, precum și de cadre medicale, continuând seria de greve declanșate în luna precedentă. Pe 18 septembrie, peste 500.000 de persoane au mărșăluit în marile și micile orașe ale Franței, inclusiv la Paris, conform datelor transmise de poliție și Ministerul de Interne. Sindicatele, însă, au estimat participarea la peste un milion de oameni la nivel național.

Cu o săptămână înainte de acele manifestații, o altă zi de proteste anti-guvernamentale paralizase traficul în numeroase localități. Străzile au fost acoperite de fum, baricade aprinse și confruntări cu forțele de ordine, în cadrul campaniei intitulate „Blocăm totul” („Block Everything”).