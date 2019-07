In top 20 al celor mai bine vandute concerte care vor avea loc in Romania, 9 locuri sunt ocupate de concertele lui Smiley din cadrul turneului @Smiley_Omul care va debuta la final de octombrie si se va incheia la mijlocul lui decembrie. Cel mai mare turneu national al unui artist roman il va aduce pe Smiley alaturi de trupa sa pe care o descrie ca fiind #ceamaitaretrupadinsudestuleuropei in fata spectatorilor din 15 orase din Romania si va vorbi prin muzica despre om cu toate bucuriile, imperfectiunile, trairile si dezamagirile adunate in viata.

“Nimic nu se compara cu schimbul de energie intre noi si public care are loc in timpul unui turneu. Este magie pura pentru care sunt recunoscator. Anul trecut, in timpul turneului “Confesiune”, m-am simtit ca acasa in fiecare oras datorita oamenilor care au venit la concert si am trecut prin toata gama de trairi, de la ras, la lacrimi. Abia astept sa avem #liberlaemotii cu totii si in toamna asta, in concertele din turneul @Smiley_Omul, sa cantam cat pentru toate zilele in care n-am facut-o, sa dansam cat pentru toate serile in care am stat acasa, sa simtim cat pentru tot anul. Acest turneu este despre noi toti si despre fiecare om in parte”, declara cu emotie Smiley.

29 octombrie, la Pitesti, in orasul natal al lui Smiley, la Sala Sporturilor 30 octombrie la Buzau, la Sala Sporturilor

5 noiembrie la Constanta, la CCS

7 noiembrie la Galati, la Sala Sporturilor

10 noiembrie la Ploiesti, la CCS

12 noiembrie la Brasov, la Sala Sporturilor

13 noiembrie la Targu Mures, la Sala Polivalenta

18 noiembrie la Cluj, la Sala Polivalenta

19 noiembrie la Timisoara, la Sala Sporturilor

20 noiembrie la Arad, la Sala Sporturilor Victoria

25 noiembrie la Craiova, la Sala Sporturilor

10 decembrie la Bacau, la Teatrul de vara

11 decembrie la Botosani, la Sala Polivalenta

12 decembrie la Iasi, la Sala Polivalenta

21 decembrie la Bucuresti, la Sala Polivalenta

