Turiștii care au ajuns pe litoralul Mării Negre s-au trezit cu amenzi pentru o regulă banală

Autoritățile au aplicat peste 100 de amenzi pentru parcarea ilegală pe litoral, într-o operațiune comună cu Bulgaria menită să protejeze mediul în zona Mării Negre.

Această acțiune, organizată în primele zile ale lunii august, vizează limitarea degradării ecosistemelor fragile de pe plaje, în contextul în care majoritatea contravenienților sunt turiști români, adesea lipsiți de informații clare despre regulile locale.

În data de 6 și 7 august, Ministerul Mediului și Apelor, împreună cu autoritățile bulgare, a desfășurat o operațiune comună pentru sancționarea parcărilor neautorizate pe litoralul românesc și pe partea bulgară a Mării Negre.

Ministrul mediului, Manol Genov, a inițiat această acțiune pentru a preveni daunele cauzate ecosistemelor fragile ale zonelor de coastă. Parcarea ilegală este definită prin ocuparea neautorizată a spațiilor protejate, care afectează direct dunele de nisip, habitat important pentru biodiversitate.

Operațiunea a vizat atât sancționarea vehiculelor parcate ilegal, cât și controlul unităților turistice din apropierea litoralului pentru evitarea captării neautorizate a apei și a deversărilor ilegale în mare. Amenzile aplicate au fost de ordinul miilor de leva, ajungând până la 2.500 pentru distrugerea dunei.

Direcția Bazinului Mării Negre din Varna, Poliția Națională, Inspectoratul pentru Mediu și alte entități implicate au participat la aceste controale. Oficialii au atras atenția că lipsa panourilor informative, adesea îndepărtate, complică informarea turiștilor români privind reglementările, relatează Agerpres.

Peste 90% dintre amendați au fost turiști români, a declarat directorul Direcției Bazinului Mării Negre din Varna (BSBD), Iavor Dimitrov. Principalele motive invocate au fost lipsa informațiilor, necunoașterea legislației și a limbii bulgare, a completat el. Panourile informative instalate de Ministerul Mediului și Apelor sunt deseori îndepărtate, ceea ce împiedică informarea corespunzătoare a turiștilor.

Această campanie de monitorizare și sancționare va continua pe tot sezonul estival, urmând să fie extinsă și în anii următori cu controale regulate între 1 mai și 30 septembrie.

Furtuna puternică de pe Marea Neagră, care s-a produs săptămâna trecută, a afectat grav mai multe plaje din Saturn. Biologii marini au numit fenomenul „cliffing”, întâlnit pe litoralul românesc mai ales după furtuni sau perioade cu mare agitată și curenți puternici. Traseul de la șezlong sau prosop până la apa Mării Negre poate deveni periculos, în special pentru copii și vârstnici, avertizează specialiștii, potrivit Antena 3.