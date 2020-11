„La ce oră vine azi băiatu’ ăla de la PNL care face livrări…”, a scris Tudose pe pagina sa de socializare.

El a scris o postare ironică despre Florin Cîțu, ministrul de Finanțe. Florin Cîțu, însoțit de alți membri de partid, a mers luni la sediul PSD, unde a lăsat o scrisoare pentru președintele social democraților, Marcel Ciolacu, pentru a elimina „penalii” de pe lista pentru parlamentare.

A stat la poze de grup, a făcut o declarație presei, a lăsat scrisoarea la poartă și a plecat, deși era așteptat de liderul PSD, în sediul partidului, pentru o discuție.

„Fiind la sediu în Kiseleff mă întreb la ce oră vine azi băiatu’ ăla de la PNL care face livrări… Voiam să-i spunem să aducă și niște covrigi. Din aceia cu care umblă câinii’n coadă în programul lor de guvernare….” a scris Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook.

„Am venit la sediul PSD pentru a-i spune domnului Ciolacu să îşi asume toţi corupţii din PSD. Am spus din primul moment că PSD este partidul corupţilor, al celor care fură şi avem în fiecare zi dovezi că aşa este. Am spus din primul moment că această campanie va fi despre a arăta cum încearcă PSD să fure şi aceste alegeri şi astăzi aici am venit să îi spunem clar domnului Ciolacu să îşi asume lista de la Bucureşti.

Îi vom lăsa o scrisoare deschisă pe care am prezentat-o ieri domnului Ciolacu, aşteptăm ca acesta să ia o decizie în ceea ce priveşte corupţii de pe listele PSD. La Bucureşti deja sunt câţiva sunt oameni care au arătat că vor cheltui banul public în interesul propriu, deja sunt dovezi în spaţiul public”, a declarat luni Cîţu în fața sediului central al PSD.

Întrebat de ce nu intră în sediul PSD, unde îl aşteaptă preşedintele social-democraţilor, Cîţu a menţionat că scrisoarea va fi depusă la sediul partidului, iar Ciolacu „poate să o citească”, scrie RomâniaTV.