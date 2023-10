Tudor Gheorghe, spectacole inedite anul acesta. Ce vrea să facă

Decizie riscantă, luată de Tudor Gheorghe la vârsta de 78 de ani. Artistul a anunţat că nu se gândește să se retragă de pe scenă, iar anul acesta spectacolele sale vor fi diferite spre deosebire de celelalte.

Tudor Gheorghe și spectacolele sale liniștitoare

„Am analizat situația actuală și am decis că trebuie să continui cu ceea ce eu am numit spectacole liniștitoare. E război acolo, e război dincoace, prețurile sunt cele care sunt, situația e una îngrijorătoare. Și atunci mi-am zis că nu pot urca pe scenă și să le spun oamenilor ceva ce ei știu deja. Așa că am schimbat paleta. După o istorie a tangoului, o alta a valsurilor, după ce am încercat să fac puțină educație în România educată, propunând un spectacol inspirat din poezia lui Arghezi, acum am ales romanțele”, a declarat Tudor Gheorghe.

Artisul a venit şi cu lămuriri: „Ceea ce propun e ușor diferit. O să zică babele că am luat-o razna sau poate chiar au să mă înjure, fiindcă nu vor fi romanțele acelea, din 1930, 1940 sau 1950. Ritmul nu mai e acela, fiindcă am socotit că lumea a luat-o razna și mergem prea repede înainte. Așa că am transformat romanțe foarte iubite în balade rock. Vom avea pe scenă romanțe cântate diferit, cu chitară electrică!”.

Tudor Gheorghe colaborează cu o formație din Republica Moldova

Tudor Gheorghe a dezvăluit când şi unde va începe seria de spectacole: „La 1 noiembrie, la Botoșani. De data asta am schimbat puțin traseul și am pus primele pe agendă orașele din Moldova. Botoșani, Rădăuți, Piatra Neamț, Bacău. Asta fiindcă am făcut repetiția generală în zonă, acolo, formația cu care colaborez fiind din Republica Moldova. Dar vom acoperi mare parte din țară. Până pe 21 decembrie, când voi susține ultimul spectacol la București, vă asigur că cei care vor dori să meargă la spectacol, o vor putea face”, potrivit romaniatv.net.