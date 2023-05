Ce planuri are Tudor Gheorghe pentru pensie. Este gata să se retragă din lumina reflectoarelor

Tudor Gheorghe și-a început cariera în 1996, iar de atunci a susținut numeroase recitaluri, atât în România, cât și în străinătate. El a avut și o mulțime de roluri pe scena Naționalului craiovean, debutul în actorie făcându-l la vârsta de 21 de ani. Cu toate astea, artistul a anunțat că urmează să se retragă din lumina reflectoarelor în curând.

Tudor Gheorghe a mărturisit că va renunța la muzică și că va scrie un roman și o carte de versuri. El a mai spus că nu va face playback și că nu va mai cânta atunci când nu va mai putea. Acesta a declarat că deja și-a găsit alte activități și că s-a obișnuit cu ideea că îmbătrânește.

„Nu pot spune eu cât voi cânta. Cred că am o genă bună, dar nu mă văd cântând şi la 90 de ani. În momentul în care voi constata că nu voi mai avea forţa necesară, o să las scena şi o să mă aşez frumos la masa de scris. O să încerc să fac ceva bun şi în altă zonă.Deja mi-au apărut două cărţi. Mai am în lucru un roman, dar şi o carte de versuri. Am foarte mult de lucru, nu mă plâng! Nu mă simt obligat de scenă. Când voi vedea că nu mai pot cânta, aşa cum cânt acum, de pildă, o să am decenţa şi eleganţa să nu apar în faţa publicului să fac playback”, a declarat artistul, potrivit Playtech.

55 de ani de activitate artistică

Acesta urmează să sărbătorească 55 de ani de activitate artistică și a pregătit un concert pentru fanii săi. Tudor Gheorghe a mai spus că mai are de susținut câteva spectacole înainte de a se retrage și de a se pensiona.

„Momentan, îmi propun să duc la bun sfârşit actualul ciclu propus spectatorilor, „Cel ce gândeşte singur’. Mai am de susţinut câteva spectacole, din cele propuse în actualul ciclu, ca să spun aşa. Spectacolele mele tematice sunt făcute pe diverse criterii, pe idei, pe stiluri. Nu le-am numărat niciodată, dar cred că am trecut de pragul primelor 25′, a adăugat el, potrivit sursei citate.