Tucker Carlson, acuzații la adresa experților în schimbări climatice: „Urăsc Pământul, urăsc natura, vor să ne controleze și trebuie să recunoaștem asta”

Într-un lung comentariu publicat pe site-ul Fox News, comentatorul conservator Tucker Carlson, autorul mai multor teorii controversate, lansează un nou scenariu. În opinia sa, cei care promovează politicile de mediu și care avertizează împotriva schimbărilor climatice, ar urmări să preia controlul asupra omenirii.

Tucker Carlson este cunoscut pentru opiniile sale controversate și teoriile cu iz conspiraționist pe care le promovează. Comentatorul conservator îndeamnă populația să nu aibă încredere în experții care propun politici publice, spunând că pandemia de COVID a demonstrate că aceștia nu promovează decât minciuni.

Într-un nou comentariu, el susține că agenda de promovare a politicilor privind schimbările climatice urmărește schimbarea comportamentului și transformarea din temelii a societății omenești. El pune la îndoială avertismentele experților în climatologie. În opinia sa, faptul că predicțiile acestora nu s-au împlinit, până acum, înseamnă că s-au înșelat și că nu sunt de încredere.

Exemplele oferite de Tucker Carlson

În acest sens, dă mai multe exemple despre ceea ce numește eșecurile unor oameni de știință care au emis predicții cu privire la viitorul omenirii. Acestea sunt menite să-i susțină scenariul pe care îl promovează. El vorbește despre profesorul Paul Ehrlich, care în anii ’60 – ’70 prevestea o nouă eră glaciară ce va cuprinde Pământul undeva în anii ’80. Teoria sa nu s-a confirmat și spune, Tucker Carlson, de la noua „eră glaciară” promovată de experți, s-a ajuns la încălzirea globală.

„Dar la începutul anilor 1980, când gheața nu s-a instalat, experții au decis că problema nu era prea mult frig. Era prea multă căldură. Era încălzirea globală. În 1989, Associated Press a publicat această știre: «Un înalt oficial de mediu al ONU spune că națiuni întregi ar putea fi șterse de pe fața pământului din cauza creșterii nivelului mării dacă tendința de încălzire globală nu este inversată până în anul 2000». Cu alte cuvinte, cu 23 de ani în urmă.

În același an, 1989, un expert în climă, Jim Hansen, s-a întâlnit cu un reporter de la Salon. Potrivit Salon, Hansen a explicat că, în 20 sau 30 de ani, «Autostrada West Side, care se întinde de-a lungul râului Hudson în Manhattan, va fi sub apă», Sub apă! Am verificat în această seară și, de fapt, este congestionată, dar este tot o șosea.

Apoi, în martie 2000, ziarul Independent a publicat un articol în care explica faptul că ninsorile sunt acum doar un lucru de domeniul trecutului: «Zăpada începe să dispară din viața noastră». În articol era citat un expert în climă care susținea că «copiii pur și simplu nu vor mai ști ce este zăpada». Habar nu au ce este zăpada! Va fi o relicvă a Epocii de Gheață și a marelui infern provocat de încălzirea global”.

Apoi, în 2004, în mod uimitor, civilizația încă exista. The Guardian a prezis că: «Marile orașe europene vor fi scufundate sub mări în creștere, în timp ce Marea Britanie va fi scufundată într-o climă siberiană până în 2020» – ceea ce este puțin confuz, deoarece încălzirea globală nu produce, de obicei, o climă siberiană. Și cam în acest moment au decis: «Hei, nu vrem să ne lăsăm prinși în detalii. Va fi prea cald? Va fi prea frig? Nu vrem să spunem. Ceva rău se va întâmpla, așa că vom numi asta schimbări climatice»”, a scris comentatorul conservator.

Tucker Carlson contestă, în comentariul său și documentarul realizat de Al Gore, în 2006, intitulat „Un adevăr incomod”. În opinia sa, teoriile promovate în film nu sunt confirmate de realitate.

„Al Gore a spus, de asemenea, că nu va mai exista gheață în Arctica. El a citat cercetători, climatologi, experți, și a explicat că «Polul Nord va fi liber de gheață în timpul verii până în 2013, din cauza încălzirii globale provocate de om». Acum, este nevoie de un anumit nivel de îndrăzneală pentru a face o predicție atât de precisă, iar Al Gore a făcut multe predicții și toate s-au dovedit a fi greșite, iar pentru o persoană normală, acesta ar fi un indiciu că poate este timpul să se retragă”, a afirmat comentatorul.

Concluziile comentatorului Fox News

După ce trece în revistă teoriile care nu s-au confirmat, despre consecințele schimbărilor climatice, comentatorul Fox News ajunge la președintele actual al Statelor Unite, Joe Biden. Despre acesta, Tucker Carlson susține că lansează amenințări și manipulează. În scenariul lui Carlson, încălzirea globală va avea efecte benefice deoarece va crește suprafața de teren arabil, prin descoperirea zonelor înghețate, acoperite cu zăpadă din Canada sau din Europa de Nord.

„Apropo, dacă Pământul se încălzește într-adevăr, și se pare că da, atunci va fi mai mult teren arabil în locuri precum Canada și Europa de Nord. Așadar, ca orice în această viață în lumea temporală, este o binecuvântare mixtă, dar nu auziți decât aspectele negative, ceea ce spune multe. Spune că aceasta nu este știință. Este manipulare. Acestea nu sunt rapoarte ale experților. Acestea sunt amenințări”, susține comentatorul Fox News.

El trage o concluzie pe măsură. Cei ce promovează politicile de mediu și vorbesc despre schimbările climatice sau despre încălzirea globală urăsc Pământul și Natura și doresc să-și exercite controlul asupra umanității.

„Bineînțeles, nu oferă detalii acum, pentru că nu s-au confirmat, dar în măsura în care o fac, se dovedește că s-au înșelat, de-a lungul timpului. Așadar, întrebarea este: de ce suntem încă intimidați de acești oameni? Nu are nimic de-a face cu salvarea Pământului. Ei urăsc Pământul. Ei urăsc natura. Este vorba de a ne controla și poate ar trebui să recunoaștem asta”, concluzionează Tucker Carlson în comentariul de pe site-ul Fox News.