„Nu suntem Dumnezeu”: Tucker îi acuză pe democrați că au lansat un „război deschis cu natura”

„În cele din urmă, ne degradăm oricum, pentru că nu suntem Dumnezeu. Acceptarea faptului că nu suntem Dumnezeu, lucrând în limitele prestabilite ale naturii, este cheia echilibrului și a fericirii în această viață umană. Ignorarea acestui fapt duce la nebunie sau, în cazul Americii moderne, duce la agenda trans și la teologia climatică”, a declarat Carlson, co-fondator al Daily Caller și membru de onoare al Daily Caller News Foundation. „Dacă ați întreba o sută de oameni cinstiți să numească lucruri pe care ființele umane nu le pot controla, majoritatea ar enumera sexul biologic și vremea.”

„Nu poți decide dacă ești băiat sau fată, ești ceea ce te-ai născut. Îmi pare rău. Și nimeni, oricât de mult am încerca, nu poate crea o zi însorită”, a continuat Carlson. „Nu o fabrici. O primești. O zi însorită se întâmplă sau nu, nu depinde de tine. În cel mai bun caz, putem încerca să prezicem vremea. Nu putem determina vremea. Încă din zorii timpului, acest lucru a fost atât de evident încât aproape nimeni nu l-a menționat vreodată. Problema e că dacă o spui cu voce tare este acum o erezie. Asta pentru că clasa noastră conducătoare este în război deschis cu natura.”

Joe Biden ar putea trăi veșnic

Carlson a țintit-o și pe prima doamnă Jill Biden și pe Gisele Fetterman în legătură cu starea de sănătate a soților lor, președintele Joe Biden și senatorul democrat John Fetterman din Pennsylvania. Fetterman a suferit un accident vascular cerebral în timp ce candida la Senat în 2022, în timp ce fostul secretar pentru locuințe și dezvoltare urbană, Dr. Ben Carson, fost neurochirurg, a declarat că Biden a dat semne de demență în timpul unui interviu din noiembrie.

„Ei ne spun, bineînțeles, că vârsta nu mai contează. Joe Biden ar putea trăi veșnic. Acum avem inteligență artificială. Totul este o fantezie ridicolă. Ei nu au o astfel de putere. Nu pot nici măcar să mențină rețeaua electrică în funcțiune în statul California. Unii dintre ei știu asta, știu cât de limitați sunt, motiv pentru care devin atât de isterici în fața realității fizice, pentru că le amintește de propriile lor limite”, a declarat Carlson.

„Vă amintiți toamna aceasta când reporterul NBC, o femeie pe nume Dasha Burns, a îndrăznit să sublinieze că accidentul vascular cerebral al lui John Fetterman l-a afectat. Bineînțeles că îl afectase. Toată lumea a putut vedea că l-a afectat”, a continuat Carlson. „Dar pentru soția lui Fetterman și pentru restul instituțiilor democrate și pentru corpul de presă, a spune așa ceva cu voce tare a fost mai ofensator decât o obscenitate”.

Carlson a spus că americanilor li s-a „poruncit” să ignore problemele de sănătate ale lui Biden și Fetterman și a citat absența lui Don Lemon după ce prezentatorul CNN a afirmat că Nikki Haley, candidatul republican la președinție, a „trecut de prima tinerețe”.

