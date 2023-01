Ce ne așteapătă. Propuneri radicale la Davos. Șeful Siemens, Al Gore, Greta Thunberg și câteva idei ciudate

Șeful Siemens a cerut miercuri la Forumul Economic Mondial (WEF) ca un „miliard” de oameni „să nu mai mănânce carne”, afirmând că acest lucru ar avea un mare impact asupra sistemului alimentar actual și ar contribui la reducerea emisiilor de carbon. Într-un alt discurs înflăcărat despre schimbările climatice, activistul american Al Gore și-a arătat sprijinul pentru lupta colegei sale de campanie Greta Thunberg.

Un studiu al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a declarat că 14,5% din „emisiile de gaze cu efect de seră” provin din creșterea animalelor. Doi profesori de la Universitatea din Indiana au cerut o creștere a utilizării proteinelor din insecte pentru alimentația umană și animală într-un editorial publicat de WEF în februarie 2022, potrivit Dailycaller.

Olanda a anunțat că va confisca 3.000 de ferme și le va închide pentru a reduce emisiile de azot cu 50% până în 2030, în noiembrie, după luni de proteste ale fermierilor olandezi.

„Dacă un miliard de oameni ar înceta să mănânce carne, vă spun că ar avea un impact mare. Nu numai că ar avea un impact mare asupra sistemului alimentar actual, dar va inspira și inovarea sistemelor alimentare”, a declarat Jim Hagemann Snabe, președintele conglomeratului Siemens AG, cu sediul în Germania, în cadrul unui eveniment intitulat „Mobilizare pentru climă”. Conferința WEF de la Davos, Elveția, la care participă numeroși lideri mondiali și directori de afaceri de top, a început luni și se desfășoară până vineri.

Activistul american pentru climă Al Gore a susținut miercuri lupta colegei de campanie Greta Thunberg pentru combaterea exploatării unei mine de cărbune din Germania, într-un discurs înflăcărat în care a luat în vizor și Banca Mondială și Abu Dhabi.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Gore a declarat fără menajamente delegaților că nu câștigăm lupta împotriva schimbărilor climatice și că emisiile continuă să crească în ciuda „tuturor promisiunilor din ultimii ani de reducere a emisiilor” scrie The Peninsula.

El a lăudat-o pe Thunberg, care a fost reținută pentru scurt timp de poliție marți, în apropierea satului german Luetzerath, care este în curs de distrugere pentru a face loc unei mine de cărbune extinse.

„Sunt de acord cu eforturile ei de a opri acea mină de cărbune”, a spus Gore, adăugând că tinerii din întreaga lume sunt disperați de eforturile depuse de lideri pentru a aborda criza climatică.

