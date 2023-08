Surprize la US Open. Locul șapte mondial, eliminat de un jucător debutant

US Open vine cu surprize. Stefanos Tsitsipas, locul șapte mondial, a fost eliminat în turul al II-lea de un tânăr elvețian de 21 de ani. Dominic Stricker, 128 ATP, care debutează la New York, a reușit să se impună în fața adversarului său, după un meci de patru ore și 10 minute. Tânărul elvețian a ajuns în turul III al turneului cu scorul 7-5, 6-7(2), 6-7(5), 7-6(6), 6-3.

„Am ieșit astăzi destul de bine. M-am simțit bine încă din primul set. A fost o bătălie grea, dar sunt pur și simplu super fericit acum”, a declarat Stricker, citat de atptour.com.

Dominic Stricker a reușit să impresioneze la debutul său la turneul US Open. Stângaciul a fost condus cu 3-5, însă în al patrulea set a revenit. Tânărul este mândru de reușita lui și a mărturisit că are o zi minunată.

„Am fost condus cu 3-5 și apoi am revenit în setul al patrulea. Nu știu cum, dar am făcut-o cumva și apoi am continuat să joc tenis de foarte înalt nivel. Sunt un pic fără cuvinte, dar este o zi minunată”, a mai spus jucătorul elvețian, care și-a făcut un debut spectaculos la US Open.

Dominic Stricker, mândru de evoluția sa de la US Open

Jucătorul de tenis din Elveția a reușit să își revină, ba chiar să dea tot ceea ce este mai bun din el. În setul decisiv a câștigat 83% din puncte cu primul serviciu pentru a avansa în turul III. Stricker se declară mândru de reușita lui și spune că va încerca să își continue parcursul în turneu.

În turul al III-a de la US Open, elvețianul îl va întâlni pe Christopher Eubanks sau Benjamin Bonzi.

„Îmi dă multă încredere și cred că este grozav să văd asta din partea echipei mele. Lucrăm din greu în fiecare zi și este atât de grozav să facem asta”, spune încântat Stricker.

Reușita din turul II de la US Open îi dă tânărului elvețian mai multă încredere în sine. Stricker se află în prezent pe locul opt în clasamentul ATP Live Race To Jeddah (486 de puncte) și își propune să ajungă pentru a doua oară la Next Gen ATP Finals. Aceasta va avea loc la Jeddah, în Arabia Saudită, pentru prima dată.

În acest an, jucătorul elvețian de 21 de ani a reușit mai multe victorii. A câștigat două titluri ATP Challenger Tour în acest sezon.

