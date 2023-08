Ilie Năstase este considerat cel mai mare tenismen din istoria României. De-a lungul carierei sale a câștigat mai mult de 100 de turnee, însă sunt recunoscute doar 64. Trofeele câștigate înainte de înființarea ATP, organizația mondială a jucătorilor protesioniști, nu sunt recunoscute.

Ziua de 23 august 1973 a fost una specială atât pentru Ilie Năstase, cât și pentru România. Atunci, el a devenit primul lider mondial din tenisul masculin, în clasamentul ATP. La mai bine de cinci decenii după această reușită, fostul tenismen a mărturisit că mulți au considerat că totul a fost aranjat, el primind trofeul chiar de ziua României.

Fostul lider ATP a rememorat perioada copilăriei și ce l-a făcut să se apuce de tenis. Avea un teren la 30 de metri de casă și era prezent la mai toate turneele disputate acolo. S-a uitat foarte mult la jucători și spune că cel mai bun antrenor i-a fost peretele. Era concentrat la loviturile sale pentru că, dacă nu lovea cum trebuie în perete, era obligat să alege după minge.

Fostul tenismen spune că a avut parte de un trecut frumos și a reușit să își creeze nenumărate amintiri, pe care le va avea toată viața. Chiar dacă spune că viața i-a fost frumoasă, a avut și câteva regrete despre care nu vrea să vorbească. Nu consideră că l-ar mai ajuta cu ceva dacă și-ar aduce aminte de ele.

„Nu ştiu dacă au trecut repede, toate trec repede, şi 100 de ani vor trece la fel de repede, şi 150 la fel. Important este că au trecut frumos, cu amintiri frumoase. Ştii că există melodia aia a lui Sinatra… Am avut câteva regrete, dar nu vreau să le menţionez. Aşa şi eu, am avut şi eu câteva regrete, dar la ce ar servi acum?”, a comentat Ilie Năstase.

Fostul număr mondial al tenisului masculin a vorbit și despre recompensele și pensia pe care o primește de la statul român. A reprezentat țara noastră cu mândrie și primește pensie specială, de militar. Cu toate acestea, suma este mult mai mică decât a cadrelor militare sau a politicienilor. Lunar, încasează 1.435 de lei.

Ilie Năstase a mai precizat că nu a primit niciun fel de recompensă de la statul român pentru reușitele sale în tenis. Nici nu se aștepta la vreo răsplată, mai mărturisește fostul tenismen.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială… Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt, cât or primi ăia?”, a mai precizat Năstase.