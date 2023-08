Ilie Năstase a comentat comparația făcută cu Simona Halep. Cei doi sportivi au avut rezultate notabile în tenis, câștigând o mulțime de trofee de-a lungul timpului. Fostul tenismen a dat un răspuns tranșant în ceea ce privește comparația cu dubla câștigătoare de Grand Slam. Năstase a susținut că Halep nu l-a depășit niciodată. În plus, el a adus și argumente în acest sens.

Nu, fiecare este pe felia lui, nu vreau să mă compar cu nimeni. Mie mi-a făcut plăcere să joc tenis , câte am câştigat, alea sunt, vreo 58. Nu mi le-au recunoscut, pentru că era înainte de ATP”, a declarat Ilie Năstase.

„Simona Halep nu m-a depăşit niciodată pe mine, ea le-a depăşit pe fete, eu sunt la băieţi, nu am eu treabă cu Halep. Că a stat ea 64 de săptămâni şi a luat două Grand Slam-uri, sau eu am luat două şi cinci la dublu…

Fostul tenismen a mai adăugat că din punctul lui de vedere nu este nicio problemă să fie comparat cu alți jucători. El a subliniat că se poate face comparație între performanțele sale și cele ale unui sportiv care a câștigat peste 100 de trofee de-a lungul carierei,

Năstase a fost întrebat și de șansele Simonei Halep de a reveni în circuitul WTA. Omul de afaceri a explicat că nu știe mai multe informații față de cele spuse public. De asemenea, fostul tenismen a spus că dubla câștigătoare de Grand Slam trebuie să aștepte o decizie din partea instanței. Năstase a subliniat că acest moment nu reprezintă finalul carierei pentru Simona Halep.

„Dacă are şanse de revenire? Nu mai contează domnule, ea a fost numărul 1 mondial şi dacă numărul 500 bate astăzi pe numărul 1 mondial nu se supără nimeni, să ştiţi. Eu cred că are şanse să revină în circuit pentru că este tânără, am văzut că a rămas în contact cu tenisul, nu a plecat pe munte undeva, să rămână închisă”, a declarat Ilie Năstase pentru Agerpres.