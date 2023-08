Simona Halep, lovitură după lovitură. A muncit 20 de ani în zadar

Simona Halep le-a mulțumit tuturor fanilor ei și familiei pentru faptul că au susținut-o în ultimul an din viață. Jucătoarea de tenis a mărturisit că a avut parte de sprijin necondiționat de când a fost suspendată pentru dopaj. Dubla câștigătoare de Grand Slam susține că este nevinovată pentru că știe că nu a luat roxadustat în mod intenționat.

Imaginea mea în sufletul meu este curată. Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost priroritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis”, a declarat Simona Halep.

„Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta. Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine.

Sportiva din Constanța a mai adăugat că s-a gândit în luna februarie a anului trecut să renunțe la tenis. Cu toate acestea, Patrick Mourtoglou a convins-o pe Halep să nu facă acest pas. Simona susține că antrenorul francez i-a dat încredere în ea. În plus, antrenorul australian Daren Cahill a fost mereu alături de fostul număr 1 WTA și a sprijinit-o.

Simona Halep a subliniat că pentru a ea contat foarte mult sprijinul mental și emoțional pe care l-a primit de la persoanele apropiate. În ceea ce privește decăderea în clasamentul WTA, dubla câștigătoare de Grand Slam a susținut că a muncit 20 de ani pentru a fi printre primele jucătoare de tensi din lume.

„Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. A fost uzură foarte mare emoţională şi mentală. Nu regret însă nimic, pentru că am iubit ce am făcut şi nu am privit tenisul ca pe un sacrificiu.

Am privit ca pe o pasiune, o plăcere, am dat totul cu mare uşurinţă. Va fi ceva nou, ceva dureros, în schimb, faptul că am o şansă, eu chiar cred că am o şansă să mă reîntorc pe teren, îmi dă o stare de bine şi nu mi-e teamă de nimic”, a spus Simona Halep.