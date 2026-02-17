Social

Trupul neînsuflețit al copilului de patru ani, căzut în râul Someș, găsit după aproape o lună de căutări

Comentează știrea
Trupul neînsuflețit al copilului de patru ani, căzut în râul Someș, găsit după aproape o lună de căutăriPoliție. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pompierii din județul Cluj au găsit, marți, trupul neînsuflețit al copilului de patru ani care, pe 23 ianuarie, a ajuns în apele râului Someșul Mic, după ce s-a dat pe un derdeluș situat pe malul apei, potrivit IPJ Cluj.

Trupul neînsuflețit al copilului dispărut în apele Someşului Mic, găsit

Oficialii Poliției județene Cluj au anunțat că marți, în jurul orei 11:20, minorul dispărut pe 23 ianuarie a fost găsit de echipajele ISU, în timpul căutărilor desfășurate cu o ambarcațiune.

„Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11:20, în contextul căutărilor efectuate alături de reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi ai Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, în vederea depistării minorului dispărut la data de 23 ianuarie a.c., a fost găsit de efective din cadrul ISU Cluj, care efectuau căutări cu o ambarcaţiune”, a transmis IPJ Cluj.

Cum s-a produs tragedia

Este vorba despre copilul de patru ani care, pe data de 23 ianuarie, s-a dat pe un derdeluș situat pe malul apei, în municipiul Gherla, și a ajuns în râu împreună cu un alt copil, în vârstă de cinci ani.

Blocarea Telegram pe 1 aprilie, pasul următor după deciziile luate în Rusia în privința Instagram și Facebook
Blocarea Telegram pe 1 aprilie, pasul următor după deciziile luate în Rusia în privința Instagram și Facebook
Viscol și troiene în toată Republica Moldova. Ninsori neîntrerupte timp de 18 ore și straturi de zăpadă de până la 35 cm
Viscol și troiene în toată Republica Moldova. Ninsori neîntrerupte timp de 18 ore și straturi de zăpadă de până la 35 cm
Someșul mic

Someșul mic. Sursă foto: Facebook

Atunci, un tânăr a sărit în apă pentru a-i salva, însă doar copilul de cinci ani a fost scos în viață. „Un tânăr de 17 ani a reuşit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, anunța, la acea vreme, IPJ Cluj.

Trupul copilului a fost găsit după aproape o lună de căutări

După salvarea copilului de cinci ani, autoritățile au mobilizat echipe pentru a-l căuta pe celălalt minor și au folosit inclusiv drone cu inteligență artificială. Trupul copilului de patru ani a fost găsit marți, în apă, în zona localității Bunești.

Potrivit IPJ Cluj, echipajele aflate la fața locului au scos trupul din apă, în zona localității Bunești. Polițiștii continuă cercetările.

„Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești. În continuare, polițiștii desfășoară activități specifice de cercetare”, au anunțat reprezentații IPJ Cluj.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:50 - Femeile sunt mult mai agresive decât bărbații în detenție. Asistenta de la spitalul Giulești, la un pas să fie linșată
18:42 - Și-a agresat continuu, timp de patru ani, copilul vitreg. Un român a fost condamnat la 20 de ani de închisoare
18:35 - Blocarea Telegram pe 1 aprilie, pasul următor după deciziile luate în Rusia în privința Instagram și Facebook
18:21 - Viscol și troiene în toată Republica Moldova. Ninsori neîntrerupte timp de 18 ore și straturi de zăpadă de până la 35 cm
18:15 - Ioana State sare în ajutorul lui Bendeac și se declară revoltată de scandalul în care s-a implicat FILIA
18:06 - Polonia intenționează să dea Rusia în judecată. Țara cere despăgubiri pentru efectele celui de-al Doilea Război Mondial 

HAI România!

Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale