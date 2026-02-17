Trupul neînsuflețit al copilului de patru ani, căzut în râul Someș, găsit după aproape o lună de căutări

Pompierii din județul Cluj au găsit, marți, trupul neînsuflețit al copilului de patru ani care, pe 23 ianuarie, a ajuns în apele râului Someșul Mic, după ce s-a dat pe un derdeluș situat pe malul apei, potrivit IPJ Cluj.

Oficialii Poliției județene Cluj au anunțat că marți, în jurul orei 11:20, minorul dispărut pe 23 ianuarie a fost găsit de echipajele ISU, în timpul căutărilor desfășurate cu o ambarcațiune.

„Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11:20, în contextul căutărilor efectuate alături de reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi ai Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, în vederea depistării minorului dispărut la data de 23 ianuarie a.c., a fost găsit de efective din cadrul ISU Cluj, care efectuau căutări cu o ambarcaţiune”, a transmis IPJ Cluj.

Este vorba despre copilul de patru ani care, pe data de 23 ianuarie, s-a dat pe un derdeluș situat pe malul apei, în municipiul Gherla, și a ajuns în râu împreună cu un alt copil, în vârstă de cinci ani.

Atunci, un tânăr a sărit în apă pentru a-i salva, însă doar copilul de cinci ani a fost scos în viață. „Un tânăr de 17 ani a reuşit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, anunța, la acea vreme, IPJ Cluj.

După salvarea copilului de cinci ani, autoritățile au mobilizat echipe pentru a-l căuta pe celălalt minor și au folosit inclusiv drone cu inteligență artificială. Trupul copilului de patru ani a fost găsit marți, în apă, în zona localității Bunești.

Potrivit IPJ Cluj, echipajele aflate la fața locului au scos trupul din apă, în zona localității Bunești. Polițiștii continuă cercetările.

„Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești. În continuare, polițiștii desfășoară activități specifice de cercetare”, au anunțat reprezentații IPJ Cluj.