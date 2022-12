Trupul artistei Ileana Ciuculete ar putea fi mutat. Care este motivul pentru care copiii ei au luat această decizie

Trupul celebrei artiste Ileana Ciuculete ar putea fi mutat la Craiova. Decizia aparține fiilor ei. Aceștia nu au actele locului actual de veci și nu pot face reparații și nici nu pot plăti taxele necesare. Documentele ar fost cel mai probabil la soțul artistei, Cornel Galeș care este și el înmormântat alături de ea.

Artista s-a stins din viață în 2017 din cauza unei ciroze hepatice cu evoluţie galopantă. Cel care i-a fost alături în ultimii ani, Cornel Galeș a murit și el doi ani mai târziu. În ultimul timp mormântul s-a deteriorat, iar crucea a crăpat. Copiii artistei nu pot însă să facă nicio reparație din cauza problemelor birocratice.

Problemă cu actele

Mugurel Sfetcu, unul dintre cei doi fii ai artistei spune că a mers de mai multe ori la Administrația Cimitirelor și a depus cerere pentru a obține actul necesar. Nu a primit însă niciun răspuns.

„Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa. Cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani. Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor. Am făcut cerere și ni s-a spus că se rezolvă până prin iunie. Nu s-a întâmplat acest lucru. În august, am sunat iar și ni s-a spus că nu se lucrează. Și iată cum trec anii și nu putem face nimic“ a declarat Mugurel Sfetcu.

S-a săturat de birocrație

Bărbatul s-a săturat de birocrație și spune că ia în calcul ca, în 2024, atunci când se vor împlini șapte ani de la decesul artistei să mute trupul acesteia la Craiova.

„Crucea este crăpată mai demult. Probabil s-a mai deteriorat. Dacă nu avem acte, nu putem face nimic. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute să facem acte, la șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile și de birocrație“, a mai declarat Mugurel Sfetcu, pentru viva.ro.