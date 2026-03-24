Trupele lui Putin, val de atacuri asupra mai multor orașe din Ucraina. Trei oameni au murit și alți 16 au fost răniți

Rusia a efectuat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra mai multor orașe din Ucraina. În urma valului de lovituri, cel puțin trei oameni au murit și 16 au fost răniți, au anunțat autoritățile locale, citate de Kyiv Independent. În noaptea de 23 spre 24 martie, aproape toate regiunile Ucrainei au fost plasate sub alerte de raid aerian, în timp ce dronele rusești au survolat și zonele vestice ale țării.

Atacurile au urmat la doar câteva ore după avertismentul președintelui Volodimir Zelenski privind un atac masiv iminent, bazat pe rapoartele serviciilor de informații ucrainene. Explozii au fost raportate în orașele Poltava și Zaporizhzhia în jurul orei 3 dimineața, ora locală, pe fondul atacurilor cu rachete rusești.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că au detectat mai multe rachete balistice în jurul orei 2:45 dimineața. În regiunea Ivano-Frankivsk, mai multe explozii au fost auzite în jurul orei 4:30 dimineața, potrivit postului public de televiziune Suspilne.

Guvernatorul regiunii Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, a declarat că o persoană a fost ucisă și alte cinci rănite, iar șase blocuri de apartamente, două case și o infrastructură industrială au suferit daune și au luat foc.

În Poltava, guvernatorul Vitaliy Dyakivnych a raportat două decese și 11 răniți, precum și distrugeri în mai multe clădiri rezidențiale și un hotel.

De asemenea, explozii au fost semnalate și la Kiev, în timpul unui atac cu drone, începând cu ora 00:30. Autoritățile locale au confirmat că sistemele de apărare aeriană sunt active și au îndemnat locuitorii să se adăpostească. Pagube nu au fost raportate la Kiev și în regiunea Ivano-Frankivsk.

Forțele Aeriene poloneze au mobilizat avioane de vânătoare proprii și ale aliaților pentru a proteja spațiul aerian polonez în timpul atacurilor.

La finalul săptămânii trecute, Ucraina a lansat 283 de drone asupra teritoriului rus, într-unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip de la începutul conflictului din 2022, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova. Autoritățile din Rusia au afirmat că toate aparatele de zbor fără pilot au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană. Deși amploarea atacului a fost considerabilă, Ministerul Apărării de la Moscova nu a furnizat detalii despre eventuale pagube materiale sau victime.