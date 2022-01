Trupa The Beatles a fost în pragul morții. Ce i-a ajutat să se salveze

În timpul uneia dintre călătoriile trupei de la începutul anilor 1960, McCartney explică cum un parbriz spart în timpul unei furtuni de zăpadă a dus la unul dintre cele mai îngrozitoare momente ale trupei. Blocat pe marginea drumului, confruntându-se cu condiții de îngheț și cu o dubă ieșită din funcțiune, membrii formației aveau parte de o experiență greu de uitat. Chiar și în cele mai groaznice situații, McCartney a susținut că trupa a continuat să rămână pozitivă.

„ Cu toate acestea, am crezut întotdeauna că este important să rămânem pozitivi pentru că stăteam toți patru într-o camionetă scoasă din funcțiune și ne gândeam: „Doamne, ce mai fac ? O primesc și pe asta?” McCartney și-a amintit în fața lui Terry Gross de această întâmplare. „A fost o pantă pe care am coborât. Nu puteai să conduci duba înapoi pe pantă. În timp ce stăteam, cineva a spus: „Ei bine, ce vom face acum?””, a adăugat el potrivit Far Out Magazine.

Beatles – Se va întâmpla ceva

„Și apoi unul dintre noi, nu-mi amintesc care, a spus: „Se va întâmpla ceva”, și a fost de genul „Wow, acesta este cel mai grozav citat!” Pentru că, în viață, când te confrunți cu astfel de situații, ceva se va întâmpla, iar acest lucru părea să ne consoleze. Le-am spus multor persoane că atunci când se vor afla în cele mai groaznice momente ale lor să își amintească de acest citat de la The Beatles, „Se va întâmpla ceva”.

Nu a fost prima dată când McCartney a discutat despre acest incident, deși povestea pe care i-a spus-o lui Taylor Swift în timpul unui interviu pentru Rolling Stone părea a fi mult mai terifiantă. „La un moment dat, duba a alunecat și a coborât pe un terasament”, a spus el. „Deci a fost „Ahhh”, o grămadă de țipete. Am ajuns jos. Din fericire, duba nu s-a răsturnat, dar ne-am întrebat: „Oh, cum ne vom ridica? Suntem într-o dubă.”

McCartney a continuat: „Am urcat pe un fel de mal, l-am pus pe șoferul de camion să ne ducă, iar mai apoi acesta s-a întors să încerce să salveze duba. Cam așa a început cariera noastră. Și presupun că tot din acest motiv am ajuns să fiu muzician și compozitor: ‘Se va întâmpla ceva’.” Din fericire pentru McCartney, într-adevăr ceva s-a întâmplat pentru The Beatles.