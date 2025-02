Trump vrea relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza în Iordania și Egipt, fără dreptul de întoarcere

Donald Trump detaliază planurile sale cu privire la Fâșia Gaza, anunțând că palestinienii nu vor avea dreptul să se întoarcă pe teritoriu. Miliardarul propune, în schimb, construirea de locuințe sigure pentru palestinieni în Iordania sau Egipt,

Într-un interviu, Donald Trump a vorbit despre planul său cu privire la Fâșia Gaza, în cadrul căruia a subliniat că palestinienii nu vor avea dreptul să se întoarcă pe teritoriul lor. Aceste declarații au stârnit un val de critici pe plan internațional, fiind considerat un pas îndreptat împotriva drepturilor palestinienilor. Trump a explicat că, în loc de un drept de întoarcere, se vor construi locuințe mai bune pentru locuitorii regiunii în locuri mai sigure, cum ar fi Iordania sau Egipt.

POLICY UPDATE: President Donald Trump stated that Palestinians would not be allowed to return to the Gaza Strip under his plan for the US to "own" the enclave. In a Fox News interview, Trump suggested displaced Palestinians would instead be relocated to "permanent" housing in… pic.twitter.com/4iesVwlufG

