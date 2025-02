Donald Trump a anunțat noi taxe vamale. Țările care sunt vizate

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică că, începând de luni, Statele Unite vor impune taxe vamale de 25% asupra aluminiului și oțelului importat în țară, relatează AFP.

Potrivit declarațiile reporterilor care se aflau la bordul avionului care îl transoprta pe Donald Trump la New Orleans, unde urma să participe la finala Ligii Profesioniste de Fotbal American, șeful statului a declarat că „tot oțelul care sosește în Statele Unite va fi supus unor taxe vamale de 25%”. De asemenea, acesta a adăugat că asupra aluminiului se va aplica același nivel de tarife.

Președintele a precizat că va anunța „taxe vamale reciproce” marți sau miercuri, menite să alinieze impozitarea produselor importate în Statele Unite cu taxele aplicate produselor americane în alte țări.

„Dacă ei ne taxează cu 130% şi noi nu îi taxăm, nu va rămâne aşa. Acest lucru nu va afecta toate ţările, deoarece unele impun aceleaşi taxe vamale ca şi noi. Dar cei care profită de Statele Unite vor fi răsplătiţi pe măsură”, a afirmat președintele SUA.

