Adversarul Democrat al lui Donald Trump în alegerile prezidențiale de marțea aceasta, Joe Biden, a anunțat că Lady Gaga va participa împreună cu el la un miting electoral în Pittsburgh, Pennsylvania, un stat cheie pentru cucerirea Casei Albe.

Echipa lui Donald Trump a reacționat imediat. Timp Murtaugh, șeful de comunicare al lui Trump a scris pe Twitter:

„Nimic nu îl expune mai mult pe Joe Biden disprețului muncitorilor uitați din Pennsylvania decât o campanie alături de activista anti-fracturare Lady Gaga.”

Și a adăugat:

Murtaugh le-a reamintit acestora că Joe Biden „a promis în mai multe rânduri activiștilor de stânga” că va pune capăt fracturării hidraulice dacă este ales președinte.

Fracturarea hidraulică este un procedeu tehnologic prin care petrolul și gazele naturale se extrag din straturile de adâncime ale pământului injectând cu mare presiune un jet de apă.

Această tehnologie a făcut din Statele Unite, în ultimii ani, cel mai mare producător mondial de petrol și gaze, precum și calitatea de exportator net.

Criticii ei susțin însă că aceasta este devastatoare pentru mediul înconjurător.

După ce, de-a lungul întregii sale campanii electorale, Joe Biden a promis în mai multe ocazii că va interzice fracturarea hidraulică, în ultima perioadă el și-a mai nuanțat aceste declarații, afirmând că va interzice doar noi operațiuni de fracturare, și acestea doar pe terenurile federale.

O interzicere a fracturării hidraulice ar crea milioane de șomeri peste noapte în Statele Unite.

Acest subiect a fost unul dintre punctele cheie ale celei de-a doua dezbateri între Donald Trump și Joe Biden.

Lady Gaga, al cărei angajament împotriva fracturării hidraulice este notoriu, le-a răspuns lui Murtaugh și Trump pe Twitter:

„HEI TIM HEI @realDonaldTrump sunt fericită să trăiesc în capetele voastre fără să plătesc chirie.”

Cântăreața a atașat mesajului o copie a comunicatului lui Murtaugh și niște stickere cu „LOL” și „Votați Biden”.

Tim Murtaugh i-a mulțumit ironic vedetei că a distribuit comunicatul lui celor 82 milioane de urmăritori ai săi.

„Sper că mulți oameni din Pennsylvania vor vedea asta”, a spus Murtaugh.

Thank you for spreading our statement to your 82 million followers.

That’s a lot of eyeballs on your anti-fracking activism. Hope lots of folks in PA see this.

Next time @ me.

— Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) November 1, 2020